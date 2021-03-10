Фиаско бесплатного общественного транспорта в уездах: большинство людей продолжают ездить на работу на машине

Более половины людей, которые ходят на работу, продолжают ездить на работу на автомобиле, и нет никаких признаков того, что тех, кто до сих пор ездил на автомобиле, удалось заставить отдавать предпочтение общественному транспорту, как заключил в своем аудиторском отчете Госконтроль. Кроме того, Госконтроль констатировал, что для выяснения потребностей жителей в передвижении необходимы более точные данные исследований, и что финансирование центров общественного транспорта по всей Эстонии осуществляется неравномерно.

Одной из целей обеспечения билетов на уездные автобусные маршруты по цене 0 евро было желание увеличить число пользователей общественного транспорта. ”С положительной стороны мы можем отметить, что снижение доли пользователей общественного транспорта на пару лет прекратилось”, — отметил государственный контролер Янар Хольм. ”К сожалению, новых пользователей в значительной мере не удалось привлечь к поездкам на общественном транспорте, несмотря на то, что в последние годы государство выделяло все больше и больше денег на покрытие расходов уездного автобусного транспорта и обеспечило жителям возможность ездить на автобусе бесплатно в большинстве уездов”.

На уездных автобусных маршрутах количество поездок в 2019 году увеличилось примерно на 15% по сравнению с 2018 годом; по оценке Транспортного департамента, рост связан с более частыми поездками на общественном транспорте нынешних пассажиров, продолжающейся хаотичной урбанизацией и добавлением ранее неотраженных пассажиров в статистику, а также с закрытием коммерческих маршрутов. По данным Департамента статистики Эстонии, в 2019 году общественным транспортом для поездок на работу пользовались 20,6% людей, что на 2% меньше, чем в 2014 году. По сравнению с автомобильными поездками, использование общественного транспорта не является достаточно привлекательным для жителей, а перемещение из пункта A в пункт B на общественном транспорте может оказаться неудобным и отнимать много времени.

Государственный контролер Янар Хольм указал на быстрый рост государственных расходов на финансирование общественного транспорта. ”За относительно короткий период времени можно ожидать утроения расходов на уездный общественный транспорт”, — сказал Хольм. До введения бесплатного общественного транспорта для жителей в 2017 году поддержка уездного автобусного транспорта из средств государственного бюджета составила 21,9 миллиона евро, а в 2019 году — 43,1 миллиона евро. Прогнозы Транспортного департамента показывают, что в 2024 году организация уездного автобусного транспорта обойдется государству в 64,6 миллиона евро. ”В ситуации, когда расходы на сохранение цены в 0 евро за билет с каждым годом значительно возрастают, уместно спросить, способна ли Эстония содержать такую систему”, — заметил государственный контролер Янар Хольм. ”Возможно, вместо этого деньги следует направить на то, чтобы сделать маршрутную сеть более подходящей, и обеспечить проезд с ценой билета 0 евро только для тех, кому это необходимо для выживания”.