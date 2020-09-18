Фестиваль "Золотая Маска в Эстонии" переносится на 2021 год

Фестиваль ”Золотая Маска в Эстонии” проходит с 2005 года, он стал первым зарубежным проектом российского Фестиваля и Премии ”Золотая Маска” и положил начало новому направлению деятельности, которое развивается более 15 лет. Спектакли-лауреаты и номинанты Премии ”Золотая Маска” показывали и показывают в разных городах мира. Театр — искусство живое, меняющееся и не признающее границ. Его существование невозможно без постоянного диалога со зрителем, вне зависимости от того, на каком языке этот зритель говорит. Программы, подобные проектам ”Золотой Маски” за рубежом, не только знакомят аудиторию по всему миру с современным российским театром, но и создают единое пространство для людей разных культур и дают возможность продуктивного профессионального общения.

В 2020 году зарубежные фестивали ”Золотой Маски” должны были состоятся в Эстонии, Латвии, Израиле и Турции. Но ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции, и связанные с ней риски делают невозможными международные проекты. Совместно с российскими и латвийскими партнерами, вслед за решением организаторов в Израиле и Стамбуле, Фестиваль ”Золотая Маска в Эстонии” принял решение отложить свои обширные планы на следующий год. Был проделан огромный объем подготовительной работы, подобрана интересная и разнообразная афиша, разработаны маршрутные карты, в процесс вовлечены спонсоры, партнеры и театральные специалисты. Но самое главное — спектакли ”Золотой Маски” ожидали зрители. И эти постановки обязательно увидят, программа этого года максимально будет перенесена на следующую осень.

Организаторы фестиваля полны уверенности, что в 2021 году все мы, как и прежде, встретимся на спектаклях ”Золотой Маски”, и встреча эта принесет новые впечатления, открытия и радость.