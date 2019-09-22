Фестиваль впечатлений Porikuu предложит желающим сотню разных мероприятий

По словам инициатора фестиваля Эде Тейнбас, цель всего фестиваля — показать в нетуристический и несколько грязный сезон, что в Западной Эстонии немало интересных мест, которые стоит посетить, а также разные мероприятия, в которых стоит принять участие. ”Программа событий Porikuu отправляет участников в те места, куда прохожие просто так каждый день не попадают и чьи увлекательные истории так просто не услышишь”, — подчеркнула Тейнбас.

Так, например, прошлогодний фестиваль предложил сильные впечатления для 400 участников, которые проходили 6-часовое ориентирование на островах Пакри, путешествовали в тюрьму Мурру и побывали на интересных промышленных объектах, куда доступ ограничен. ”В этом году интерес, безусловно, представляет как поход в регионы промышленного наследия и вокруг озера с белой грязью, красивые осенние концерты, увлекательные события рукоделия, так и многое другое”, — рассказывает Маст. Например, по словам проектного руководителя фестиваля, в Ристи состоится мастерская по изготовлению керамических часов, а также мастерские по календарям и шкатулкам в Хаапсалу. Для любителей мистики пройдут походы в сумерках по походной тропе Валгеярве, ловля привидений в старом маяке Суурупи и марш со светильниками в концлагерь Клоога.

Хотя программа фестиваля уже сегодня довольно пестрая и объемная, Маст призывает активных деятелей Харьюмаа и Ляэнемаа сообщать о себе и своем мероприятии, чтобы добавить это событие в календарь фестиваля. ”У мероприятий нет ограничений — в нашей программе как изготовление пиццы, походы на каноэ, так и театральные представления. Так что для программы подойдет все, что открывает Западную Эстонию вне привычного туристического сезона и предлагает возможности насладиться хорошей осенней погодой или же школьными каникулами”, — описывает Маст.

Фестиваль впечатлений Западной Эстонии стартует 28 сентября и завершится 30 ноября. В течение двух месяцев в рамках фестиваля пройдут походы, лекции, рабочие комнаты, концерты, театральные выступления, ярмарки, соревнования по ориентированию и многие другие увлекательные мероприятия, обзор которых можно получить на странице фестиваля впечатлений Porikuu www.porikuu.ee.

Фестиваль финансируется проектом ”Совместный маркетинг региона Западной Эстонии” Сельскохозяйственного фонда развития деревенской жизни Европы LEADER, партнерами которого выступают MTÜ Kodukant Läänemaa, Lääne-Harju Koostöökogu и Nelja Valla Kogu. В организации фестиваля задействованы и самоуправления данного региона.