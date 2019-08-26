Фестиваль ”Свет шагает-2019” представит новое световое шоу

Директор фестиваля Каспар Лоотсманн отметил, что за 14 лет из скромного мероприятия по случаю окончания паркового сезона в Кадриорге фестиваль превратился в трехдневное световое представление. По его словам, в этом году ожидается более 50 тысяч гостей.

Световая цепь будет состоять из более чем 40 инсталляций, которые представят в новом свете любимые горожанами места и неизвестные уголки города. В фестивале примут участие артист из Голландии с музыкально-световым шоу, из Латвии с шоу фонтанов и многие другие.

Фестиваль пройдет 18-19 сентября в Кадриорге и 19-20 сентября в Старом городе.