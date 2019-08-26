Фестиваль ”Свет шагает-2019” представит новое световое шоу
С 18 по 20 сентября в Кадриорге и Старом городе зажгутся тысячи огней, которые, по задумке организаторов, укажут гостям ”тропу времен”, ставшую темой нынешнего фестиваля.
С 18 по 20 сентября в Кадриорге и Старом городе зажгутся тысячи огней, которые, по задумке организаторов, укажут гостям ”тропу времен”, ставшую темой нынешнего фестиваля.
Директор фестиваля Каспар Лоотсманн отметил, что за 14 лет из скромного мероприятия по случаю окончания паркового сезона в Кадриорге фестиваль превратился в трехдневное световое представление. По его словам, в этом году ожидается более 50 тысяч гостей.
Световая цепь будет состоять из более чем 40 инсталляций, которые представят в новом свете любимые горожанами места и неизвестные уголки города. В фестивале примут участие артист из Голландии с музыкально-световым шоу, из Латвии с шоу фонтанов и многие другие.
Фестиваль пройдет 18-19 сентября в Кадриорге и 19-20 сентября в Старом городе.
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