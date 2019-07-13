13.07.2019, 21:32

Фестиваль I Land Sound на Сааремаа проходит с размахом! Медики были слишком пьяны, чтобы выполнять работу

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rus.delfi.ee
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I Land Sound
I Land SoundFoto: Irina Mägi

В ночь на субботу с проходящего на Сааремаа фестиваля I Land Sound удалили четырех медиков, так как они были слишком пьяны, чтобы выполнять свою работу.

Ночью в Центр тревоги позвонил глава охраны фестиваля и попросил найти замену четырем медикам, отстраненным от работы за нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

Медики были работниками частной фирмы. Бригаду скорой помощи вызывали на фестиваль и до этого, когда потребовалась помощь 27-летней женщины, которая, возможно, употребляла наркотики, а затем еще для 17-летней девушки, находящейся в состоянии тяжелого опьянения.

Организатор фестиваля I Land Sound Паап Успенский сказал Delfi, чт оне может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о пьяных медиках. Он добавил, что это сокрее всего какой-то слух или ситуация как с "испорченным телефоном".

По его словам, на месте присутствуют как медики, так и добровольцы и люди из Института здравоохранения. Насколько известно Успенскому, на фестивале ничего серьезного не происходило.

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