Фестиваль I Land Sound на Сааремаа проходит с размахом! Медики были слишком пьяны, чтобы выполнять работу

Ночью в Центр тревоги позвонил глава охраны фестиваля и попросил найти замену четырем медикам, отстраненным от работы за нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

Медики были работниками частной фирмы. Бригаду скорой помощи вызывали на фестиваль и до этого, когда потребовалась помощь 27-летней женщины, которая, возможно, употребляла наркотики, а затем еще для 17-летней девушки, находящейся в состоянии тяжелого опьянения.

Организатор фестиваля I Land Sound Паап Успенский сказал Delfi, чт оне может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о пьяных медиках. Он добавил, что это сокрее всего какой-то слух или ситуация как с "испорченным телефоном".

По его словам, на месте присутствуют как медики, так и добровольцы и люди из Института здравоохранения. Насколько известно Успенскому, на фестивале ничего серьезного не происходило.