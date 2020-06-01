Фермеры: 21 000 эстонских молочных коров срочно нуждаются в умелых руках украинцев!

”Производителей клубники, молочных фермеров и представителей всего сельскохозяйственного сектора беспокоит только одно: нам нужна иностранная рабочая сила для помощи местным фермерам, и как можно скорее”, — сказал председатель правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.

”Опрос, проведенный в апреле Сельскохозяйственно-торговой палатой, показал, что на эстонские молочные фермы с крупным поголовьем скота каждый пятый работник прибыл из Украины. Среди дояров иностранцем является каждый третий. Таким образом, доение четверти эстонских коров зависит от иностранной рабочей силы. Поскольку границы закрыты, мы, фермеры, во Всемирный день молока хотим задать правительству один простой вопрос: если Эстония продолжит препятствовать въезду иностранной рабочей силы, кто будет доить наших коров и собирать клубнику, капусту и репу?”

”Проблема кроется отнюдь не в единственной области сельского хозяйства и не связана только с выращиванием клубники”, — сказала член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Эльке Лиллеметс. ”Сезон клубники короткий, а молочный сезон длится круглый год. Мне совершенно непонятно, как можно отрицать эту проблему и предлагать решения, которые невозможно реализовать. Таким образом, мы уничтожаем плоды труда, а иногда и дело всей жизни многих людей. Очень сложно это понять”.

”По состоянию на конец марта этого года в Эстонии насчитывалось 86 000 дойных коров”, — продолжил Роомет Сырмус. ”В прошлом году мы произвели 821 500 тонн молока, и этот показатель постоянно растет. Увеличение происходит за счет продуктивности молочных коров, в прошлом году одна корова произвела в среднем 9633 кг молока. Эстонские фермеры умеют производить молоко, по этому показателю мы находимся на втором месте в Европе после Дании. Молочное животноводство также является одной из основных экспортных отраслей нашего сельского хозяйства. В 2019-м году Эстония экспортировала молоко и молочные продукты на сумму 194,5 млн евро. Простой расчет показывает, что только в молочной промышленности 49 млн евро экспортного дохода страны зависит от иностранной рабочей силы”.