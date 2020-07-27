Фентанил начал возвращаться на рынок наркотиков в Эстонии

"Фентанил понемногу может возвращаться", — сообщил ERR руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, по словам которого такого массового распространения этого наркотика, как несколько лет назад, теперь все же не будет.

Исполнительный директор занимающегося реабилитацией наркоманов MTÜ Convictus Eesti Инна Фарбер сказала, что еще пару месяцев назад организации не приходилось иметь дело с людьми под воздействием фентанила, но теперь они снова начали появляться.

Затормозить распространение фентанила удалось в 2017 году, когда полиция задержала главарей крупного нелегального бизнеса по торговле этим наркотиком.

По оценке Тамбре, рынок фентанила не должен достичь прежних объемов, потому что лица, владевшие значительной долей этого рынка, задержаны: "Сегодня десятки [наркоторговцев] пытаются выйти [на рынок], но их тоже одного за другим задерживают. Мы сами думаем, что такой плохой ситуации больше не будет".