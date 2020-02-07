"Фейл Baltica" vol.2: где взять землю и почему Латвия и Эстония отстают от графика?

С начала проекта Эстонии удавалось экспроприировать в среднем около пяти участков в год. Теперь, с учетом прогнозируемой скорости строительства, один земельный надел должен обрабатываться как минимум каждые два дня. Это может стать проблемой, поскольку на самом деле для того, чтобы собственность перешла в другие руки, с учетом проведения геодезических работ, оценок и т.д., в среднем требуется один год, а рынок геодезистов очень ограничен.
Кроме того, недавние изменения в законодательстве подчеркивают, что действующие лицензии для геодезистов будут действительны до июля 2020 года. После этого специалистам необходимо подать заявку на новую лицензию, сдать экзамены, и из-за этого могут начаться новые проволочки.
Литва: быстро… и нечестно?
Литовцы любят хвастаться прогрессом в RB, поскольку все 1346 участков, кроме одного, по данным государства, находятся под его контролем. Это стало возможным благодаря недавно принятому закону, который сделал процесс экспроприации земли более быстрым и легким, чем раньше, но который литовский депутат Симонас Гентвилас (Либеральный альянс) назвал поводом к тому, что люди ”разочаруются в своей стране” из-за несправедливости компенсации.
Нынешний министр внутренних дел Рита Тамашунене как депутат также раскритиковала этот закон, поскольку он дает государству право разрезать землю на кусочки и оставлять владельцам крошечные клочки, которые ”невозможно использовать”. ”Мы не уважаем наш народ”, — сказала она в парламенте в марте 2019 года.
Несколько судебных дел, рассмотренных Re:Baltica/siena.lt, показывают, что прошения были небезосновательными. Компенсация редко превышает 1000 евро и зависит, в основном, от размера экспроприируемого земельного участка.
Землевладельцы, как правило, жаловались на размер компенсации или возможность государства разделить их землю на части, что делало ее практически непригодной для использования, особенно для фермеров. Однако нет ни одного случая, где дело выиграли землевладельцы.
Иногда государство также требовало оплатить судебные издержки, что сильно уменьшало реальный объем компенсации. В одном случае судебные издержки фактически превысили сумму, предложенную землевладельцу. Однако литовские суды отклонили все претензии по возмещению судебных издержек землевладельцам.
Латвия: паника на Титанике
Одним из объектов, которые нужно выкупить государству, является ”Титаник”, торговый центр, расположенный возле центрального автовокзала Риги и напоминающий о 90-х во всей своей красе. Владельцы спорят с государством уже несколько лет, поскольку считают, что то, что предлагается взамен их собственности –торговый центр и выезд с парковки, — это слишком мало.
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