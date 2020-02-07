"Фейл Baltica" vol.2: где взять землю и почему Латвия и Эстония отстают от графика?

”Мы живем здесь, железная дорога пройдет там, дом и сарай остаются на этой стороне, а овечьи пастбища — на другой”, — фермер Анита Дамсоне обозначает маршрут Rail Baltica (RB), стоя посреди поля в Салацгривском крае примерно в 15 километрах от границы Латвии с Эстонией. Анита разводит овец. Пять лет назад она узнала, что через ее владения должен будет ходить скоростной поезд. Карту с запланированным маршрутом она получила только по собственному запросу. Никто не объяснил Аните, как она будет добираться с одной стороны своей территории на другую, когда там будет проходить железная дорога, и за последние пять лет представители проекта не дали ей никакой информации по этому поводу.

”Никто не выходит на связь. Я сама собираю информацию, но боюсь, что что-то упущу, — говорит Анита. — Может быть, я могу подать заявку на строительство перехода, чтобы я могла добираться до второй половины своей земли, но, не зная, есть ли на самом деле такая возможность, я не могу просить о ней”.

Она переживает.

Фермер Анита Дамсоне просматривает карты Rail Baltica, на которых ее земля разрезана пополам, а пастбища оказываются с другой стороны дороги.

”Каждому поколению нужно чем-то жертвовать. По сравнению с тем, чем пожертвовали наши предки, это мелочь”, — заключает она. В разговоре с Re:Baltica Анита неоднократно подчеркивает, что она счастлива — ее внучке не нужно будет снимать квартиру в Риге, она сможет сесть на поезд утром, легко доехать до университета и вернуться вечером. Наконец-то можно будет удобно попасть в оперу, не тратя часы в дороге. Утверждения Аниты являются следствием обещания, которое когда-то было дано населению во время публичных переговоров о том, что в Салацгриве будет станция RB.