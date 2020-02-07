07.02.2020, 19:50

"Фейл Baltica" vol.2: где взять землю и почему Латвия и Эстония отстают от графика?

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Холгер Роонемаа
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  • Инесе Лиепиня (Re:Baltica)
  • Шарунас Черняускас (Siena.lt)
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Ardi Rego, Tammiku talu
Ardi Rego, Tammiku talust: Siia tuleb raudtee!Foto: Tiit Blaat

Экспроприация земли является важной частью проекта высокоскоростной железнодорожной линии Rail Baltica (RB), но Латвия и Эстония отстают от графика, что также ставит под угрозу своевременность завершения проекта.

”Мы живем здесь, железная дорога пройдет там, дом и сарай остаются на этой стороне, а овечьи пастбища — на другой”, — фермер Анита Дамсоне обозначает маршрут Rail Baltica (RB), стоя посреди поля в Салацгривском крае примерно в 15 километрах от границы Латвии с Эстонией. Анита разводит овец. Пять лет назад она узнала, что через ее владения должен будет ходить скоростной поезд. Карту с запланированным маршрутом она получила только по собственному запросу. Никто не объяснил Аните, как она будет добираться с одной стороны своей территории на другую, когда там будет проходить железная дорога, и за последние пять лет представители проекта не дали ей никакой информации по этому поводу.

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”Никто не выходит на связь. Я сама собираю информацию, но боюсь, что что-то упущу, — говорит Анита. — Может быть, я могу подать заявку на строительство перехода, чтобы я могла добираться до второй половины своей земли, но, не зная, есть ли на самом деле такая возможность, я не могу просить о ней”.

Она переживает.

Фермер Анита Дамсоне просматривает карты Rail Baltica, на которых ее земля разрезана пополам, а пастбища оказываются с другой стороны дороги.

”Каждому поколению нужно чем-то жертвовать. По сравнению с тем, чем пожертвовали наши предки, это мелочь”, — заключает она. В разговоре с Re:Baltica Анита неоднократно подчеркивает, что она счастлива — ее внучке не нужно будет снимать квартиру в Риге, она сможет сесть на поезд утром, легко доехать до университета и вернуться вечером. Наконец-то можно будет удобно попасть в оперу, не тратя часы в дороге. Утверждения Аниты являются следствием обещания, которое когда-то было дано населению во время публичных переговоров о том, что в Салацгриве будет станция RB.

На данный момент краевая станция Салацгривы значится только в неопределенных планах на будущее. Неясно, когда эти планы воплотятся в жизнь, и воплотятся ли вообще.

Чего Анита не знает, так это того, что на другой стороне границы, в деревне Силла неподалеку от Пярну живет такая же женщина-фермер. Когда землевладелица Эллен Хант слышит слова ”Rail Baltica”, ее голос внезапно меняется. Последние пять лет они для нее как Дамоклов меч, висящий над головой. ”Я не хочу снова расстраиваться”, — говорит она.

Согласно планам, RB разделит ее дом, хутор Курейыэ, пополам. Пахотная земля окажется на противоположной стороне железной дороги. Она не знает, как станет добираться туда после строительства. Если честно, Эллен, как и Анита, вообще ничего не знает.

Первоначально железнодорожная линия проходила прямо через дом Эллен. По последним данным железная дорога проходит в 50 метрах от здания. Окончательный маршрут меняется снова и снова.

В последние годы жизнь, казалось, вернулась в свою колею. Эллен не думала о RB, пока Re:Baltica не напомнил ей. Она не получала от координаторов никакой информации в течение многих лет. ”Может быть, это означает, что железной дороги и не будет?” — спрашивает она голосом, полным надежды.

На самом деле — будет. Первый эстонский участок новой железной дороги будет построен на отрезке Рапла-Пярнумаа, работы должны начаться в этом году. Координаторы RB активно продвигаются в этом направлении: объясняют, что будет происходить, покупают землю, встречаются с жителями.

И Латвия, и Эстония отстают от графика приобретения земли, необходимой для крупнейшего инфраструктурного проекта, когда-либо созданного в странах Балтии после распада Советского Союза. Литва, в свою очередь, с гордостью демонстрирует, что она все это уже сделала. Это произошло с помощью спорных поправок к закону, которые позволили государству оттяпать куски частной собственности по своему усмотрению. Некоторые землевладельцы обратились в суд, где выяснилось, что компенсация в среднем составляет чуть более 1000 евро за один объект недвижимости. Они все потеряли.

Эстония: дом со странными удобствами


В 2019 году Арди Рего приобрел новый дом в деревне Мяливере в центральной Эстонии, там живут 75 человек, которые на себе почувствуют эффект RB, когда она промчится сквозь сонное поселение.

В случае Арди речь идет не только о деревне. Несколько недель назад, когда на встрече с местными жителями организаторы RB отчитывались о последних поправках, Арди узнал, что линия, которая ранее находилась рядом с его собственностью, теперь проходит сквозь неё. Шумовой барьер будет построен в нескольких метрах от его дома.

Рего не мог поверить своим глазам. ”До недавнего времени я был уверен, что моя собственность в безопасности, — объясняет он. — Теперь в моей голове день и ночь стучит вопрос — что будет с моим домом? Сейчас я не знаю ответа”.

Арди Рего показывает, где предусмотрено строительство шумовой стены для Rail Baltica. Он купил недвижимость в прошлом году и не знал, что его дом будет прямо на линии.

Не только он, вся деревня в отчаянии. Яан Пельмас живет здесь более 40 лет. ”Они заберут у меня 3000 квадратных метров, — говорит он. — Никто не заплатит за снижение качества жизни. Только за мои квадратные метры”.

Первоначально считалось, что будет необходимо снести много объектов, но теперь, в связи с изменением маршрута, их число сократилось до двух. Один из них находится как раз в Мяливере. Re:Baltica не смог связаться с владельцем, но Роланд Мююр, экологический менеджер RB Estonia, встречался с ним на прошлой неделе. ”Он лишь хочет, чтобы процесс завершился как можно быстрее”, — сказал Мююр.

До Земельного совета Эстонии также доходят слухи о том, что люди продают свои владения, не сообщая новым владельцам об неизбежном будущем земли. Несмотря на то, что слухи остаются слухами, опыт Рего, похоже, подтверждает, что нотариус не сообщил ему ни о чем, что может произойти с землей, когда тот ее покупал.

С начала проекта Эстонии удавалось экспроприировать в среднем около пяти участков в год. Теперь, с учетом прогнозируемой скорости строительства, один земельный надел должен обрабатываться как минимум каждые два дня. Это может стать проблемой, поскольку на самом деле для того, чтобы собственность перешла в другие руки, с учетом проведения геодезических работ, оценок и т.д., в среднем требуется один год, а рынок геодезистов очень ограничен.

Кроме того, недавние изменения в законодательстве подчеркивают, что действующие лицензии для геодезистов будут действительны до июля 2020 года. После этого специалистам необходимо подать заявку на новую лицензию, сдать экзамены, и из-за этого могут начаться новые проволочки.

Литва: быстро… и нечестно?


Литовцы любят хвастаться прогрессом в RB, поскольку все 1346 участков, кроме одного, по данным государства, находятся под его контролем. Это стало возможным благодаря недавно принятому закону, который сделал процесс экспроприации земли более быстрым и легким, чем раньше, но который литовский депутат Симонас Гентвилас (Либеральный альянс) назвал поводом к тому, что люди ”разочаруются в своей стране” из-за несправедливости компенсации.

Нынешний министр внутренних дел Рита Тамашунене как депутат также раскритиковала этот закон, поскольку он дает государству право разрезать землю на кусочки и оставлять владельцам крошечные клочки, которые ”невозможно использовать”. ”Мы не уважаем наш народ”, — сказала она в парламенте в марте 2019 года.

Несколько судебных дел, рассмотренных Re:Baltica/siena.lt, показывают, что прошения были небезосновательными. Компенсация редко превышает 1000 евро и зависит, в основном, от размера экспроприируемого земельного участка.

Землевладельцы, как правило, жаловались на размер компенсации или возможность государства разделить их землю на части, что делало ее практически непригодной для использования, особенно для фермеров. Однако нет ни одного случая, где дело выиграли землевладельцы.

Иногда государство также требовало оплатить судебные издержки, что сильно уменьшало реальный объем компенсации. В одном случае судебные издержки фактически превысили сумму, предложенную землевладельцу. Однако литовские суды отклонили все претензии по возмещению судебных издержек землевладельцам.

Латвия: паника на Титанике


Одним из объектов, которые нужно выкупить государству, является ”Титаник”, торговый центр, расположенный возле центрального автовокзала Риги и напоминающий о 90-х во всей своей красе. Владельцы спорят с государством уже несколько лет, поскольку считают, что то, что предлагается взамен их собственности –торговый центр и выезд с парковки, — это слишком мало.

Кроме того, они заявили, что из-за RB они не смогут осуществить свою мечту — превратить ”Титаник”, который известен как место, где можно купить подделки известных брендов, в отель. Первоначально владельцы торгового центра просили компенсацию за этот ущерб. ”Мы не можем определить стоимость воображаемого объекта”, — говорит Айгарс Липчикс, эксперт по недвижимости в юридическом отделе местного исполнителя EDZL, European Railroad Lines, поскольку владельцы не провели никакой подготовительной работы, чтобы претворить свою мечту в жизнь.

Обе стороны заявляют, что могут обратиться в суд за защитой своих прав. Это не означает, однако, что железная дорога не будет проложена. Если обе стороны не достигнут соглашения, имущество будет конфисковано принудительно, после чего суд примет решение о размере компенсации.

Находящийся рядом с автовокзалом Риги торговый центр ”Титаник”, который должен быть снесен для расчистки места под новую железную дорогу и владельцы которого обещают подать в суд на Латвию, желая получить хорошую компенсацию.

Процесс экспроприации был отложен еще и из-за того, что государственные аудиторы назвали ”непростительно медленной” работу Министерства транспорта, которому, например, потребовалось два с половиной года, чтобы продвинуть в правительство простые технические изменения в регулировании.

Министерство заявляет, что дела не делаются быстро из-за отсутствия ресурсов. Окончательный маршрут RB до сих пор не проложен, что препятствует процессу экспроприации земель. Вместе с тем покупка владений, которые могут оказаться ненужными, будет экономически невыгодной. Более того, все земли необходимо поддерживать в должном состоянии до начала строительных работ, которые начнутся не ранее 2022 года.
”Мы могли бы отправлять письма с извещениями, что пока что ничего не происходит, но это будет только раздражать людей”, — заключает Рита Воронкова, пресс-секретарь EDZL.

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