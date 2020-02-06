"Фейл Baltica": денег нет, сроки поджимают, страны обвиняют друг друга. Почему скоростной балтийский поезд сходит с рельс

Все обвиняют друг друга. Латвия и Эстония сплотились против Литвы, проложившей не соответствующий нормам железнодорожный путь в Польшу и откладывающей решение этой проблемы, тем самым замедляя всех остальных. Литва, в свою очередь, не уступает и не отвечает на просьбы других решить эти вопросы. Есть и другие препятствия: Латвия и Эстония отстают от графика получения необходимой для строительства земли.

В Эстонии к концу 2022 года должно быть построено 27 новых путепроводов для маршрута Rail Baltic, а также 7 экодуков (переходов для диких животных), линии электропередач вдоль железной дороги и инфраструктура для будущих терминалов.

В чьих руках власть?



Рийхимяки был не первым, кто ушел из RB Rail. За последний год атмосфера в компании стала настолько токсичной, что ее покинули несколько важных сотрудников. Среди них был Март Нильсен, главный технический директор, который в декабре ушёл со своего поста после работы над проектом в течение полутора лет. ”Если вы проводите больше половины дня, занимаясь чем-то, что не делает вас счастливым, вам, в конечном итоге, придется принять такое решение”, — поделился он с Re:Baltica.

Нильсен назвал неясную структуру и иерархию проекта главными причинами, побудившими его уйти в отставку. ”Мегапроекты не могут управляться так же, как политики управляют страной. Должна быть очень чёткая иерархия. (…) Полномочия и обязанности должны быть сбалансированы, и должно быть ясно, кто имеет право решающего голоса. RB Rail выглядит как головная организация, имеющая координатора, но политические стороны всех трех стран оспаривают все идеи”, — сказал Нильсен. Он назвал каждое решение проекта ”компромиссом компромисса компромисса”.

Осенью 2019 года 62 сотрудника RB Rail, которые составляют большинство его штата, подписали открытое письмо с жалобами на конфликт интересов в наблюдательном совете предприятия, отсутствие перспектив, недостаточное финансирование и бюрократию. Заинтересованные стороны отклонили жалобу, сославшись в значительной степени на эмоциональную ”проблему общения”, но слухи, просачивающиеся от сотрудников RB Rail, не оставляют сомнений в том, что в этом совместном предприятии начинается неразбериха.

Хронология истории Rail Baltica



Два источника утверждают, что конфликты становятся обычным делом, например, представители Литвы утверждают, что эстонцам платят слишком много. Годовой бюджет не может быть подтвержден на срок более 7 месяцев.