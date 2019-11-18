Фейковый аккаунт, с которого угрожали Каллас, до этого распространял идеи EKRE

Первая запись сделана в октябре 2017 года, непосредственно перед местными выборами. Если еще вчера в качестве фотографии профиля были установлены те же самые освобожденные от наручников руки, что фигурируют на фото угроз, то вечером фотография была заменена.

Скрывающийся за аккаунтом человек представляет себя любителем декоративных камней. Вчера он сменил в профиле и свое место жительства со Швеции на Южную Корею.

Председателю Партии реформ Кае Каллас в четверг поступила угроза убийством. В связи с этим политик подала заявление в полицию. Угрожавший Каллас мужчина сказал, что за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом.

Каллас поделилась содержанием угроз в Facebook, так как услышала, что подобные угрозы в последнее время получают многие эстонские политики-женщины, которые просто выполняют свою работу.

"Мы найдем тех, кто придет и раз…ет тебя сначала в хлам, и тогда посмотрим, что еще с тобой можно будет сделать, но эта хрень не может больше продолжаться. Ты считаешь, что находишься за гранью безнаказанности. А мы тебе скажем, что нет", — написал Каллас угрожавший ей человек.

"В Эстонии скоро начнут происходить вещи, которые еще никогда не происходили. Ты — приоритет в списке. Твое раз…анное тело и фото этого пойдут по всей Эстонии и по миру", — пообещал неизвестный.

Он также отметил, что Эстония — маленькая страна, как и весь мир, поэтому Каллас может и не думать, что угрозы не воплотятся в жизнь.

"Ты, шавка, получишь то, что заслуживаешь, и за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом. Ты уничтожаешь правовое государство, поэтому мы готовы подкараулить тебя во дворе и прикончить", — завершил он свою угрозу.