Фейки о коронавирусе: как COVID-19 стал "биологическим оружием"

Как сообщают аналитики EUvsDisinfo, фейк о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в американской биолаборатории, распространяла среди прочих и арабская служба Sputnik. Она известна неизменной критичностью в отношении США, что делает ее целевую аудиторию очень подверженной влиянию подобных теорий заговора. Затем эту фейковую новость растиражировали многие арабские интернет-ресурсы. Появилась она и на поддельной вебстранице, будто бы принадлежащей британской медиакомпании BBC.

Это — не единственный пример. Аналитики из EUvsDisinfo наблюдают постоянный поток дезинформации из российских или прокремлевских СМИ и отмечают, что фейковые новости следуют одному и тому же шаблону: дескать, вирус — идея Пентагона, направленная на защиту гегемонии США; в его распространении заинтересованы мировые элиты, а целью пандемии является новый мировой порядок, основанный на тирании.

В одном из документов для внутреннего пользования ЕС, который имеется в распоряжении агентства Reuters, речь идет о широкой кампании дезинформации, проводимой Кремлем. Таким образом, говорится в нем, Россия на фоне ситуации с коронавирусом хочет усилить панику и посеять сомнения. Все эти обвинения Москва категорически отвергает.

Прокремлевские СМИ при этом распространяют противоречивые теории. Согласно им, то пандемия является ложью, то вдруг снова появляются апокалиптичные сценарии крушения всей шенгенской зоны, распаде НАТО или коллапсе балтийских стран. Во время кризиса, когда важно доверие и сотрудничество, кремлевская машина дезинформации пытается разрушить солидарность европейцев, считают аналитики EUvsDisinfo.

Фейки из Китая. На кого они направлены?

Фейки приходят не только из российских источников. При Госдепартаменте США существует Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center), который кроме российской дезинформации отслеживает ложную информацию и пропаганду из китайских и иранских источников, а также от исламистских группировок и движений. В конце марта спецпосланник GEC Леа Габриэлли, бывший агент ЦРУ, во время видеоконференции описала своего рода "экосистему", в которой ложная информация из китайских, иранских и российских источников подкрепляет и усиливает друг друга.