Фасады муниципальных домов будут обновлены

Вице-мэр Эха Вырк отметила, что фасад здания на Уус-Малева, 6, пришел в негодность. Фасад предстоит очистить, починить и частично заново заштукатурить, разрушившийся деревянный настил будет отремонтирован и заменен, а крыша будет окрашена. Кроме того, цоколь и бетонные лестницы здания будут гидроизолированы, а перила покрашены. Для проведения ремонта был устроен конкурс госпоставок, в результате заключен договор с предприятием Aruna-Ehituse OÜ. Стоимость составляет 192 771, 48 евро, работы должны завершиться к октябрю.

”Конкурс госпоставок для проведения ремонта зданий по адресу Хоолдекоду 15 и 21 еще не завершен. Свои предложения представили три предприятия, сейчас происходит их рассмотрение”, — сказала Вырк.

Амортизированный деревянный фасад здания на Хоолдекоду теэ, 21, нуждается в восстановлении. Помимо фасадов будут реконструированы крыша и цоколь, обновлена система вентиляции и установлены новые дренажные трубы и системы для сточных вод. Работы затронут также тротуар рядом со зданием.

Предположительно работы по ремонту зданий на Хоолдекоду теэ продлятся три месяца.