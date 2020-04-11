Фармацевтическая компания жертвует больницам Эстонии 2400 таблеток для борьбы с коронавирусом

Пожертвованные медикаменты будут доставлены больницам стран Балтии при помощи партнера-дистрибьютора компании Teva — оптового торговца Tamro.

Таблетки Гидроксихлорохина сульфат используются для лечения малярии, красной волчанки и ревматоидного артрита, но могут быть эффективным средством против COVID-19. В некоторых странах Европы это лекарство рекомендуется для лечения COVID-19 в тяжелых и средне-тяжелых случаях протекания болезни, и во многих странах оно включено в список высоко востребованных медицинских препаратов, в том числе, в странах Балтии (в связи с COVID-19).

”Пожертвованные таблетки гидроксихлорохина, являющегося частью терапевтических указаний для лечения COVID-19, уже вскоре будут доступны врачам в Эстонии. Данное лекарство сейчас является объектом интенсивных исследований с целью получить подтверждение предыдущим индивидуальным наблюдениям, дающим надежду на эффективность гидроксихлорохина в лечении инфекции COVID-19”, — говорит Агита Бирнбаума, генеральный директор Teva Baltics.

”Как только были получены сведения о потенциальной пользе гидроксихлорохина, Teva незамедлительно начала оценивать возможности поставок и срочного приобретения дополнительных ингредиентов, чтобы производить больше продукции, вместе с тем принимая меры для того, чтобы все, что было в наличии на данный момент, незамедлительно было распределено дальше. Я рада, что мы можем помочь”, — добавляет Агита Бирнбаума.

В то время, как COVID-19 распространяется во всем мире, Teva прилагает все усилия, чтобы обеспечить беспрерывные поставки лекарств миллионам пациентов во всем мире. Teva через оптовых торговцев жертвует больницам во многих странах мира миллионы таблеток потенциального лекарства от COVID-19. В США до 31-го марта были пожертвованы 6 миллионов таблеток, и еще 10 миллионов таблеток будут пожертвованы в течение месяца, чтобы удовлетворить острый спрос на медикаменты, которые могут быть исследованы как лекарство от COVID-19.

Медикамент одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США как средство для лечения малярии, красной волчанки и ревматоидного артрита. На данный момент исследуются эффективность этих таблеток против коронавируса.