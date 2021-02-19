19.02.2021, 11:32

Фармацевтическая компания предложила идею, как за 72 часа вакцинировать от коронавируса всех жителей Эстонии

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EST
Фармацевтическая компания предложила идею, как за 72 часа вакцинировать от коронавируса всех жителей Эстонии
Illustratsioon: Mart Nigola

5 февраля в Министерство социальных дел поступило письмо от фармацевтической компании The J. Molner Company, в котором ее основатель, проживающий в Эстонии американец Джейсон Гренфелл-Гарднер и коммерческий директор Индрек Кайнг предложили идею, как Эстония могла бы вакцинировать все население за 48-72 часа, пишет Eesti Päevaleht.

Авторы письма отметили, что крупнейших производителей вакцины можно было бы замотивировать к поставкам, если бы Эстония как э-государство предоставила им через дигитальные истории людей данные о побочных эффектах, эффективности антител и другую информацию. Информация передавалась бы в таком виде, чтобы это не позволило идентифицировать конкретного пациента.

”Мы не преследуем ни финансовых, ни каких-либо других интересов. Просто у нас внутри фирмы возникла дискуссия относительно того, что можно сделать в условиях, когда Эстония не получила желаемых объемов вакцины. Так мы в тесном кругу пришли к этой концепции и предложили ее правительству для рассмотрения”, — пояснили свои мотивы представители компании.

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Пока Эстония официального ответа J. Molner Companyle не дала. Однако министр здоровья и труда Танель Кийк сказал изданию, что это идея нереалистична. ”Очевидно, что ни одну медицинскую услугу за три дня невозможно и нереально предоставить всему населению”, — сказал он.

”Также нет необходимого объема вакцины и интереса со стороны всего общества. Кроме того, параллельно происходит вакцинация разными вакцинами. В данном случае, наверное, идея заключалось в том, чтобы провести исследование, эксперимент с каким-нибудь производителем вакцины, но я считаю, что кризис COVID-19 и организация вакцинации — это настолько сложный процесс, что экспериментам тут не место”.

По словам Кийка, за время пандемии он получил более 10 000 писем, в том числе предложений, связанных с масками, перчатками, тестами, исследованиями, теориями заговора и прочим. Более серьезные предложения обсуждаются, но обсудить все — невозможно.

Министр пообещал, что на этой неделе будет побит рекорд по вакцинации, поскольку Эстония получила больше вакцины, чем обычно. Правительство надеется, что будет вакцинировано еще 20 000 человек.

По словам Кийка, они делают все для того, чтобы в мае можно было приступить к вакцинации всего населения.

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