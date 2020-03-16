FAQ | Эстонские школы перешли на э-обучение. Все, что надо об этом знать

Министерство образования и науки рекомендует осуществлять обмен информацией прежде всего при помощи дигитальных средств. То, как именно будет происходить общение и учебная работа, определяет учитель. Министерство подчеркивает, что дигитальное обучение не означает, что учитель должен быть доступен для вопросов круглосуточно. Также было бы разумно установить конкретный временной промежуток, например, для телефонных звонков.

Существуют ли рекомендации для родителей по поводу организации домашнего обучения?

Целевое учреждение по инфотехнологиям в области образования (HITSA) собрало материалы и часто задаваемые вопросы относительно э-обучения. Смотрите ЗДЕСЬ.

Там же можно посмотреть вебинар.

Кто занимается организацией учебного процесса моего ребенка?

По всем вопросам, касающимся организации и содержания учебного процесса, следует обращаться в школу. Каждая школа организует учебный процесс в соответствии со своими возможностями и предоставляет необходимую информацию напрямую учащимся и их родителям.

Каким образом в домашних условиях удерживать внимание ребенка на учебном процессе и сохранить его мотивацию к учебе?

Договоритесь с ребенком о его режиме дня (во сколько встает, в какое время учится и отдыхает, обменивается информацией и общается). Объясните ему, в чем состоит новизна ситуации и что вы от него ожидаете. По возможности контролируйте в течение дня то, как он выполняет учебные задания. Обдумайте, нужны ли Вашему ребенку присмотр или помощь старших в то время, когда он находится дома. Если нужны, то договоритесь, кто сможет помочь Вашему ребенку в этот период.

Каким образом организовать дистанционное обучение в многодетной семье, если компьютеров на всех не хватает или их совсем нет?

О технической стороне организации дистанционного обучения каждая семья заботится сама. Школы организуют обмен информацией и учебную работу таким образом, чтобы у всех была возможность принять в ней участие, независимо от обеспеченности семьи техникой.

Происходит ли обучение в домашних услових согласно расписанию? Должны ли учащиеся всю учебную работу выполнять онлайн?

Структуру и организацию учебной деятельности определяет школа. Естественно, дистанционное обучение не подразумевает постоянное пребывание в интернете. Учебная деятельность прежде всего происходит у учащегося дома, и для ее поддержки школа может использовать подходящие веб-среды, при необходимости обеспечивая также решения для их использования.