FAQ | Эстонские школы перешли на э-обучение. Все, что надо об этом знать

С сегодняшнего дня все школы переведены на дистанционное обучение. Каждые две недели Министерство образования и науки будет проводить переоценку ситуации и решать, необходимо ли продлевать период э-обучения. Решение касается также спортивных секций и кружков по интересам. Детские сады пока остаются открытыми. Также пока продолжают работу школы для детей с особыми образовательными потребностями.
Что будет с весенними каникулами?
Несмотря на то, что школы физически закрыты для учеников, учебный процесс продолжается, просто в другой среде. Таким образом: нынешний порядок обучения на каникулы не влияет.
Когда начнутся экзамены? В апреле-мае, как и должны были по плану?
Это зависит от дальнейшего развития событий. Если это будет возможно, будет сохранен обычный порядок.
Согласно имеющемуся на данный момент плану, экзамены будут проходить в запланированное ранее время. В случае необходимости начало экзаменационного периода будет перенесено. Министерство будет держать и школы, и общественность в курсе развития ситуации. Вопрос вступительных экзаменов решается на уровне школы и держателя школы. Например, Таллинн перенес сроки вступительных экзаменов с марта на май.
Как будет осуществляться проверка учебного процесса?
В ходе дистанционного обучения оценки будут ставиться по обычной системе оценивания. Учитель должен объяснить ученикам, какие задания следует выполнить для получения оценки, в какой среде их выполнять и каким образом будет предоставлена обратная связь от учителя.
Каким образом будет поддерживаться контакт между учителем и учеником?
Министерство образования и науки рекомендует осуществлять обмен информацией прежде всего при помощи дигитальных средств. То, как именно будет происходить общение и учебная работа, определяет учитель. Министерство подчеркивает, что дигитальное обучение не означает, что учитель должен быть доступен для вопросов круглосуточно. Также было бы разумно установить конкретный временной промежуток, например, для телефонных звонков.
Существуют ли рекомендации для родителей по поводу организации домашнего обучения?
Целевое учреждение по инфотехнологиям в области образования (HITSA) собрало материалы и часто задаваемые вопросы относительно э-обучения. Смотрите ЗДЕСЬ.
Там же можно посмотреть вебинар.
Кто занимается организацией учебного процесса моего ребенка?
По всем вопросам, касающимся организации и содержания учебного процесса, следует обращаться в школу. Каждая школа организует учебный процесс в соответствии со своими возможностями и предоставляет необходимую информацию напрямую учащимся и их родителям.
Каким образом в домашних условиях удерживать внимание ребенка на учебном процессе и сохранить его мотивацию к учебе?
Договоритесь с ребенком о его режиме дня (во сколько встает, в какое время учится и отдыхает, обменивается информацией и общается). Объясните ему, в чем состоит новизна ситуации и что вы от него ожидаете. По возможности контролируйте в течение дня то, как он выполняет учебные задания. Обдумайте, нужны ли Вашему ребенку присмотр или помощь старших в то время, когда он находится дома. Если нужны, то договоритесь, кто сможет помочь Вашему ребенку в этот период.
Каким образом организовать дистанционное обучение в многодетной семье, если компьютеров на всех не хватает или их совсем нет?
О технической стороне организации дистанционного обучения каждая семья заботится сама. Школы организуют обмен информацией и учебную работу таким образом, чтобы у всех была возможность принять в ней участие, независимо от обеспеченности семьи техникой.
Происходит ли обучение в домашних услових согласно расписанию? Должны ли учащиеся всю учебную работу выполнять онлайн?
Структуру и организацию учебной деятельности определяет школа. Естественно, дистанционное обучение не подразумевает постоянное пребывание в интернете. Учебная деятельность прежде всего происходит у учащегося дома, и для ее поддержки школа может использовать подходящие веб-среды, при необходимости обеспечивая также решения для их использования.
Объясняет ли учитель учащемуся тему во время дистанционного обучения и имеется или у учеников возможность задавать вопросы?
Во время дистанционного обучения учителя доступны для общения и прилагают все усилия, чтобы каждый ученик получил всю необходимую информацию, в том числе содержание темы и дополнительные материалы. В ходе учебной деятельности у сторон обязательно возникнут похожие вопросы, поэтому рекомендуем учащимся и их родителям тесно общаться между собой в привычных для них средах, чтобы сообща обращаться к учителям по вопросам, которые требуют дополнительных уточнений. Тем самым число людей, получающих пользу от учебной деятельности, будет максимально возможным, а учителя смогут помочь всем нуждающимся в этом. Рекомендуем поддерживать тесный контакт с одноклассниками вашего ребенка и их родителями. Для общения лучше всего подходят обычные социальные сети и приложения.
Сколько часов в день следует посвящать учебной деятельности? Каким образом планировать день и учебную деятельность? Чем руководствоваться при этом? Или это должна определять школа?
Рекомендуем придерживаться определенного распорядка дня, который помогает ребенку быть внимательным и сосредоточенным. Время, посвященное учебной деятельности, может быть точно таким же, как в обычный учебный день.
Каким образом планируется обеспечить консультации для детей с особыми образовательными потребностями и их поддержку (услуги спецпедагода, логопеда, помощника учителя)?
При дистанционном обучении в роли учителя выступают также и родители. Для получения дополнительной поддержки и советов просим обращаться в уездный центр Rajaleidja. Контактные данные уездных центров вы найдете здесь.
Должен ли я использовать дополнительно другие образовательные среды и социальные сети для того, чтобы общаться со школой и ребенком?
Обмен информацией между школой и ребенком организует школа, она же помогает при решении возникших проблем. Для тесного общения и обмена информацией рекомендуем использовать те же социальные сети и приложения, которые вы используете в повседневной жизни, поскольку они уже опробованы и знакомы вам. Важно, чтобы информация передавалась и была доступна всем с учетом возможностей каждого человека.
Каким образом я могу помочь ребенку в его учебной деятельности?
Оцените, в каких видах учебной деятельности и в какой степени нуждается в помощи ваш ребенок. Для всесторонней поддержки ребенка рекомендуем четко определить для него время для учебы и время для отдыха.
Во время учебной деятельности будьте по возможности и сами доступны для ребенка, чтобы он мог попросить вас о помощи (телефон, приложения и т.п.). Если, чтобы помочь ребенку, вам нужна дополнительная помощь, обратитесь к учителям и поддерживайте тесный контакт с его одноклассниками и их родителями.
Установите совместно с детьми правила и четко следуйте рекомендациям, данным руководством и учителями школы. Следите за выполнением учебных заданий и проверяйте их.
Важно обращать внимание и на паузы для отдыха. Во время пауз у ребенка должна быть возможность больше двигаться и заниматься какими-то делами, а не проводить время за компьютером или с электронным устройством в руках. Хорошие варианты можно найти на сайтах: Go Noodle!, Just Dance, Liikuma Kutsuv Kool.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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