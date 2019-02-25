Факельное шествие EKRE вызвало интерес зарубежной прессы, в том числе российской

Так, о мероприятии написал портал Euronews, отметив что Совет ЕС по иностранным делам считает EKRE националистической, ксенофобской, антилиберальной и евроскептической силой.

Израильское издание The Times of Israel отметило, что причина популярности EKRE кроется в том, что жители сельской местности чувствуют себя отверженными, что привело к недоверию.

Сайт российского телеканала ТВЦ озаглавил материал ”День независимости Эстонии омрачило факельное шествие националистов”. В статье отмечается, что ”националисты выступают против преподавания в школах на русском языке. Несмотря на то, что для четверти населения это родной язык. Президент республики обучение только на эстонском поддержала”.

Соответствующие видеоролики вышли и на НТВ и РЕН-ТВ. Последний в своем материале сослался на портал Delfi.

Агентство Интерфакс привело слова председателя молодежного отделения партии Руубена Каалепа: "Факельное шествие задумано для всех эстонских националистов и патриотов, которые хотят выразить свою благодарность нашим предкам, сражавшимся за нашу страну, и показать, что те же национальные ценности почитаются до сих пор".