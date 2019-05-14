Facebook и Google отнимают значительную долю рекламы у местных медиа-компаний

Объем местного рынка онлайн-рекламы в прошлом году составил 20,24 млн евро, он увеличился всего на 0,5% — это означает, что Facebook и Google заработали на онлайн-рекламе в Эстонии больше, чем любое другое медиа-предприятие. Объем заработанных денег всеми глобальными продавцами рекламы еще больше — свыше 40% от всех вложенных в онлайн-рекламу средств в Эстонии.

По словам эксперта Kantar Emor Элвина Хейнла, в позапрошлом году рекламные объемы Facebook и Google тоже выросли на 40%.

”Исследования, проведенные в США, и прогнозы на предстоящие годы свидетельствуют о том, что рост рекламных каналов Facebook и Google будет продолжаться, и стимулом для этого будет являться цифровая видеореклама. Если вы посмотрите на местные сайты, то увидите, что на нашем рынке нет достойного соперника глобальной среде YouTube, поэтому видеореклама займет свое место в соцсетях”.

Хейнла признал, что на данный момент трудно дать эстонским медиа-предприятиям совет относительно того, как им действовать и расти в сложившейся ситуации.

”Положение дел эстонских СМИ во многом зависит от продаж рекламы в Интернете. В прошлом году в Google и Facebook вложили на 3,45 млн евро больше, чем в позапрошлом — эти деньги могли бы стать большим подспорьем для местных СМИ. Медиа-предприятиям остается только подстраиваться и искать форматы, которые позволят им отличаться от других каналов соцсетей”.