14.05.2019, 13:17

Facebook и Google отнимают значительную долю рекламы у местных медиа-компаний


rus.delfi.ee
EST
Naine vaatamas KV-d
Naine vaatamas KV-dFoto: Hendrik Osula

В прошлом году корпорации Facebook и Google вместе с принадлежащими им Instagram и YouTube заработали на эстонском рекламном рынке свыше 13 млн евро — их доля по сравнению с прошлым годом выросла на целых 38%.

Объем местного рынка онлайн-рекламы в прошлом году составил 20,24 млн евро, он увеличился всего на 0,5% — это означает, что Facebook и Google заработали на онлайн-рекламе в Эстонии больше, чем любое другое медиа-предприятие. Объем заработанных денег всеми глобальными продавцами рекламы еще больше — свыше 40% от всех вложенных в онлайн-рекламу средств в Эстонии.

По словам эксперта Kantar Emor Элвина Хейнла, в позапрошлом году рекламные объемы Facebook и Google тоже выросли на 40%.

”Исследования, проведенные в США, и прогнозы на предстоящие годы свидетельствуют о том, что рост рекламных каналов Facebook и Google будет продолжаться, и стимулом для этого будет являться цифровая видеореклама. Если вы посмотрите на местные сайты, то увидите, что на нашем рынке нет достойного соперника глобальной среде YouTube, поэтому видеореклама займет свое место в соцсетях”.

Читайте также:

Хейнла признал, что на данный момент трудно дать эстонским медиа-предприятиям совет относительно того, как им действовать и расти в сложившейся ситуации.

”Положение дел эстонских СМИ во многом зависит от продаж рекламы в Интернете. В прошлом году в Google и Facebook вложили на 3,45 млн евро больше, чем в позапрошлом — эти деньги могли бы стать большим подспорьем для местных СМИ. Медиа-предприятиям остается только подстраиваться и искать форматы, которые позволят им отличаться от других каналов соцсетей”.

По оценке Хейнла, сейчас местные рекламные каналы, к сожалению, теряют привлекательность для маркетологов, а покупатели рекламы постоянно ищут новые возможности быстро и эффективно заявить о себе. ”Местные медиаканалы сами открыли рекламодателям дверь в Google, позволяя показывать купленную там рекламу на своих сайтах — покупаешь в Google, а попадаешь во все эстонские СМИ! Они сами рубят сук, на котором сидят”.

При подсчете сумм, заработанных двумя зарубежными рекламными каналами, представители Kantar Emor опирались на данные, полученные от 16 эстонских крупнейших медиа- и цифровых рекламных агентств.

Читайте также: