Ежемесячно в Эстонии проходит контроль подлинности более 2,5 миллиона упаковок лекарств

По оценке Рауля Милля, на текущий момент большое количество ложных сообщений об ошибках является основной проблемой, решение которой сообща пытаются найти производители, конечные пользователи и Департамент лекарственных средств. ”Большинство выдаваемых при сканировании ложных сообщений об ошибках касаются лекарств, которые вышли на рынок Эстонии до 9 февраля 2019 года и могут не иметь защитных элементов, либо товаров, предназначенных для какого-либо другого рынка, если упаковки снабжены похожим кодом. В таком случае в системе отсутствуют данные защитных элементов, и при их проверке она выдает сообщение об ошибке”, — разъяснил Милль, добавив, что производители, конечные пользователи и администрирующие систему организации по всей Европе прилагают усилия к тому, чтобы количество ложных сообщений сократилось до желаемых 0,05.

Хотя в Эстонии поддельных лекарств не обнаружено, голландский Департамент лекарственных средств сообщил, что благодаря системе контроля подлинности лекарств в мае прошедшего года была выявлена партия поддельных лекарств от рака. Фальшивый препарат был обнаружен оптовым торговцем при сканировании упаковки, что позволило выявить подделку до отправки в аптеки и не подвергать риску здоровье пациентов. Данный инцидент еще находится на стадии расследования.

Эстонская система контроля подлинности лекарственных средств проходит в данный момент переходный период. В течение переходного периода при появлении сообщения об ошибке отпускающая лекарства организация, например аптека, не обязана налагать на лекарство карантин, т. е. изымать его из продажи, убедившись, что лекарство является подлинным. В порядке исключения в течение переходного периода лекарство запрещено продавать пациентам в случае, если уникальный идентификатор (т. н. неповторимый код) был ранее деактивирован. Утвержденный Департаментом лекарственных средств переходный период продлится в Эстонии до сентября 2020 года.

Благодаря вступившей в силу 9 февраля 2019 года директиве для проверки подлинности лекарств теперь используются новые упаковки рецептурных препаратов, намного более безопасные, чем раньше. На каждой упаковке имеются 2D-знак и цифровой идентификационный код. При продаже лекарства аптекарь сможет проверить, соответствует ли информация в системе коду безопасности на упаковке. Также упаковка снабжена защитным устройством, позволяющим пациенту самостоятельно проверить, что ранее она не была открыта.