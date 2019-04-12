Ежегодник КаПо | В марте был осужден за шпионскую деятельность Дмитрий Козлов из Ряпина, сотрудничавший с ФСБ

На самом деле Козлов уже сидел в таллиннской тюрьме, когда ему предъявили подозрение в антигосударственной деятельности. Он был задержан еще 18 апреля 2018 года в качестве подозреваемого в сутенерстве, групповом ограблении и компьютерном мошенничестве. Но, как будто мало этих параграфов, — всего за четыре месяца до этого он получил обвинительное заключение суда в неоднократном физическом насилии, ему оставалось отбыть еще 10 месяцев наказания. Хотя прокурор уже сразу требовал отправить мужчину за решетку на год, в суде достигли соглашения, что после двух месяцев в камере Козлову, который нанес тяжкие повреждения одному мужчине, а второго поджег, оставшийся срок будет записан как условный.

К шпионажу могла привести контрабанда?



У содержавшегося под стражей Козлова имелись также не уплаченные штрафы за бизнес на контрабандных сигаретах. В августе 2018 года суд решил заменить 1800 евро штрафов на 44 дня ареста. Об общественных работах речь не шла, так как они могли стать возможными лишь через несколько лет, поскольку из-за проводившегося в его отношении расследования Козлова могли еще годами держать под стражей.

Из этого случая вырисовываются также еще две знаковых линии, которые предположительно могли способствовать вербовке Козлова ФСБ. Невыплаченные штрафы указывают на его плохое материальное состояние, а на то, что ФСБ вербует контрабандистов, эстонская Полиция безопасности указывала ранее в своих прошлых ежегодниках.

Хотя мы не знаем, был бы Козлов осужден за контрабанду или нет, известно, что бизнес на ”левых” сигаретах не был для него чужим. По-видимому, и поездки в Россию имеющего двойного гражданство и живущего в приграничном регионе мужчины тоже не были редкими. Но любое незаконное пересечение границы позволяет ФСБ, опять-таки, упростить процесс вербовки, и привлечение к шпионажу людей с уголовным прошлым скорее превращается в правило, потому что так проще компрометировать.

На основании того же параграфа, что и в деле Козлова, в прошлом году был также осужден задержанный в августе Евгений Славин, использовавший агентурный позывной ”Тендрит”. Согласно обвинению, Славин держал с 2016 года связь с сотрудниками ГРУ Генштаба России, с целью нанести урон внутренней и внешней безопасности Эстонии. В ежегоднике указано, что из-за непродолжительности сотрудничества ”Тендрита” и ГРУ урон не был крупным, что привело к более мягкому наказанию, выразившемся в тюремном заключении длиной 8 месяцев.

А Дмитрию Козлову назначили наказание сроком в 3 года и 6 месяцев, что означает, что он мог шпионить на россиян значительно дольше дольше двух лет. Так же следует учесть и то, что во время вынесения обвинения Козлов отбывал тюремный срок за предыдущие преступления в размере 4 лет и 4 месяцев.