Ежегодник КаПо: новая цель российской пропаганды — школьники, учителя и выпускники университетов РФ

Политика памяти или историческая политика — набор приемов и методов, с помощью которых находящиеся у власти политические силы, используя административные и финансовые ресурсы государства, стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие.
Цель подобной деятельности — отрицание аннексии и оккупации стран Балтии и гуманизация деятельности Советского союза.
Например, в прошлом году распространялось утверждение на основе "недавно обнародованных архивных документов", что пакт Молотова-Риббентропа якобы был вынужденным шагом для Москвы, и подобные пакты с Германией будто бы заключили также Великобритания, Франция, Дания, Латвия, Литва и Эстония.
Согласно данным КаПо, у Кремля в Эстонии теперь две целевые группы: русскоговорящие школьники и их учителя, а также выпускники российских университетов. Педагогам предлагают дополнительное обучение, ученикам — использовать учебную среду и зовут продолжить свой образовательный путь в России.
В планах Кремля расширить сферу влияния на людей, которые когда-то выпустились из российских университетов. Например, пытаются объединить проживающих в Эстонии выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и ряда других университетов.
Несмотря на то, что это все происходит под видом социализации в организации выпускников, КаПо считает, что у России имеется скрытый интерес получить больше информации об этих людях, контактов и роде деятельности, чтобы использовать их в интересах своей политики, бизнеса и сферы безопасности.
Без паники: вирусолог рассказала свою правду о COVID-19
Адвокат: Наказание Лещенко за нарушение карантина станет сигналом
В Украине срочно закрывают рынки из-за COVID-19: что произошло
Защищает ли вакцина БЦЖ от коронавируса: в ВОЗ сделали заявление