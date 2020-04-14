Ежегодник КаПо: новая цель российской пропаганды — школьники, учителя и выпускники университетов РФ

Политика памяти или историческая политика — набор приемов и методов, с помощью которых находящиеся у власти политические силы, используя административные и финансовые ресурсы государства, стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие.

Цель подобной деятельности — отрицание аннексии и оккупации стран Балтии и гуманизация деятельности Советского союза.

Например, в прошлом году распространялось утверждение на основе "недавно обнародованных архивных документов", что пакт Молотова-Риббентропа якобы был вынужденным шагом для Москвы, и подобные пакты с Германией будто бы заключили также Великобритания, Франция, Дания, Латвия, Литва и Эстония.

Согласно данным КаПо, у Кремля в Эстонии теперь две целевые группы: русскоговорящие школьники и их учителя, а также выпускники российских университетов. Педагогам предлагают дополнительное обучение, ученикам — использовать учебную среду и зовут продолжить свой образовательный путь в России.

В планах Кремля расширить сферу влияния на людей, которые когда-то выпустились из российских университетов. Например, пытаются объединить проживающих в Эстонии выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и ряда других университетов.

Несмотря на то, что это все происходит под видом социализации в организации выпускников, КаПо считает, что у России имеется скрытый интерес получить больше информации об этих людях, контактов и роде деятельности, чтобы использовать их в интересах своей политики, бизнеса и сферы безопасности.