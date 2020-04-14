Ежегодник КаПо: коррупция принимает новые формы, зато взятки стали брать реже(2)
Согласно свежему ежегоднику КаПо, растет число коррупционных преступлений, связанных со скрытой деятельностью на стороне, зато чиновники меньше принимают взятки.
Согласно свежему ежегоднику КаПо, растет число коррупционных преступлений, связанных со скрытой деятельностью на стороне, зато чиновники меньше принимают взятки.
Как указано в ежегоднике, осуждение коррупции вышло на новый уровень: случаи приема взяток сокращаются, как и число нечестных чиновников, пытающихся использовать государственные средства в своих интересах с помощью коррупционных схем.
В прошлом году большая часть коррупционных преступлений была связана со скрытой деятельностью на стороне.
Например, бывшего руководителя подразделения связи и обеспечения безопасности железнодорожной компании AS Eesti Raudtee Индрека Сюльда признали виновным в том, что он продвигал свой скрытый бизнес путем должностных решений.
Что касается крупных коррупционных случаев, то в январе прошлого года КаПо задержала за получение взятки в 3000 евро старшего инспектора пограничного пункта Лухамаа Эрки Оппара. Чиновник взял взятку за то, чтобы разрешить преступнику провести в Эстонию 500 000 евро наличными без прохождения таможенного контроля и декларирования. Оппар получил два года и два месяца условного срока.
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