Ежегодник КаПо: коррупция принимает новые формы, зато взятки стали брать реже

Как указано в ежегоднике, осуждение коррупции вышло на новый уровень: случаи приема взяток сокращаются, как и число нечестных чиновников, пытающихся использовать государственные средства в своих интересах с помощью коррупционных схем.

В прошлом году большая часть коррупционных преступлений была связана со скрытой деятельностью на стороне.

Например, бывшего руководителя подразделения связи и обеспечения безопасности железнодорожной компании AS Eesti Raudtee Индрека Сюльда признали виновным в том, что он продвигал свой скрытый бизнес путем должностных решений.

Что касается крупных коррупционных случаев, то в январе прошлого года КаПо задержала за получение взятки в 3000 евро старшего инспектора пограничного пункта Лухамаа Эрки Оппара. Чиновник взял взятку за то, чтобы разрешить преступнику провести в Эстонию 500 000 евро наличными без прохождения таможенного контроля и декларирования. Оппар получил два года и два месяца условного срока.