Ежегодник КаПо: главный источник опасности для Эстонии в этом году — исламский терроризм

В свежем ежегоднике Полиция безопасности (КаПо) отмечает, что главный источник опасности для Эстонии в этом году — исламский терроризм. КаПо выявило пару десятков лиц, проживающих в Эстонии или связанных с ней, которые в случае дальнейшей радикализации могут представлять опасность общественному порядку и государству.
Есть возможность, что Эстонию не коснется угроза терроризма, как было указано и в предыдущих ежегодниках, но в этом году КаПо оценила риск как крайне высокий.
В последнее время в Эстонии резко выросло число лиц, которые прибыли из стран, входящих в группу риска терроризма: например, из Индии, Нигерии, Пакистана, Бангладеш и Ирана. За три последних года их численность выросла более чем вдвое.
Если исламские общины закрепятся в стране, то вырастет и интерес радикальных мусульманских организаций к расширению в Эстонии.
В прошлом году КаПо обнаружили около 50 лиц, связанных с радикальным исламом и террористическими организациями. Представители пропагандирующих фундаментальный ислам организаций посещают Эстонию регулярно, но к счастью, их деятельность не дала плодов.
Кроме того, были выявлены одиночные случаи радикализации в эстонских тюрьмах.
КаПо отмечает, что главная опасность состоит в организации теракта со стороны радикализированного лица или небольшой группы лиц.
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