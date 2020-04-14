Ежегодник КаПо: главный источник опасности для Эстонии в этом году — исламский терроризм

Есть возможность, что Эстонию не коснется угроза терроризма, как было указано и в предыдущих ежегодниках, но в этом году КаПо оценила риск как крайне высокий.

В последнее время в Эстонии резко выросло число лиц, которые прибыли из стран, входящих в группу риска терроризма: например, из Индии, Нигерии, Пакистана, Бангладеш и Ирана. За три последних года их численность выросла более чем вдвое.

Если исламские общины закрепятся в стране, то вырастет и интерес радикальных мусульманских организаций к расширению в Эстонии.

В прошлом году КаПо обнаружили около 50 лиц, связанных с радикальным исламом и террористическими организациями. Представители пропагандирующих фундаментальный ислам организаций посещают Эстонию регулярно, но к счастью, их деятельность не дала плодов.

Кроме того, были выявлены одиночные случаи радикализации в эстонских тюрьмах.

КаПо отмечает, что главная опасность состоит в организации теракта со стороны радикализированного лица или небольшой группы лиц.

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