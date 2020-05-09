Ежегодник Департамента госинфосистемы: кражи данных по учетным записям и перебои в работе важных услуг

”Прошлый год был полон изменений в Департаменте государственной инфосистемы. По существу, наше учреждение получило новое правление, поскольку сменилась большая часть руководящего состава. Новые люди означают новые идеи, новое дыхание и новые направления, с помощью которых э-государству можно добавить размаха. До сих пор наши итоги года были посвящены кибербезопасности, в новом ежегоднике мы расскажем обо всех областях деятельности RIA и планах на будущее, а также поговорим о кибератаках и их предотвращении”, — сказал генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Маргус Ноормаа.

В ежегоднике перечислены текущие и предстоящие работы отделов RIA. ”В сотрудничестве с Министерством социальных дел и другими партнерами RIA разрабатывает услугу согласия, которая откроет эстонскую экономику данных и даст толчок развитию персональной медицины”, — привел пример Ноормаа. В числе прочего можно прочитать о государственной сети, программном обеспечении DigiDoc4, защите критически важной информационной инфраструктуры и CERT-EE.

2019 год можно назвать годом фишинга в эстонском киберпространстве, так как количество выуживания данных пользователя и количество веб-страниц, созданных для этой цели, удвоились. В прошлом году отдел по обработке инцидентов службы кибербезопасности RIA (сокращенно CERT-EE) получил почти 25 000 уведомлений о киберинцидентах, более 3000 из которых поставили под угрозу конфиденциальность, целостность или доступность информации или систем.

С ежегодником Департамента государственной инфосистемы можно ознакомиться на странице RIA.

Ниже представляем выдержки из ежегодника на тему кибербезопасности.

Кражи данных по учетным записям

Наряду с мошенническими письмами и поддельными сайтами, созданными для кражи денег, много ущерба причинили также мошеннические кампании, выуживающие данные учетных записей. Простое письмо, которое предупреждает о заполнении объема почтового ящика или просит поменять пароль, может на первый взгляд всего лишь дать злоумышленникам доступ к личным письмам и возможность распространять мошеннические письма дальше. Но зачастую за кражей таких данных учетной записи кроется долгосрочный план — по э-письмам найти деловых партнеров учреждения, вмешаться в переписку и в нужный момент отправить письмо, которое сообщает об изменении банковского счета, предусмотренного для совершения платежей.