Ежедневно поступают десятки жалоб от тех, кому не удается проголосовать по интернету

Электронное голосование на выборах в Рийгикогу началось в четверг, 21 февраля, в 9 утра, и завершится в среду, 27 февраля в 18 часов. Ежедневно в Государственную службу по организации выборов поступает около двух десятков жалоб от тех, кому не удается реализовать их избирательное право по интернету.
”В первый день некоторым избирателям создала трудности антивирусная программа AVG, не позволявшая голосовать. Но эту проблему удалось решить”, — сказала Delfi пресс-представитель Государственной службы по организации выборов Кристи Кирсберг. „Также мы получали сообщения об ошибках, которые перенаправляли в Государственный департамент инфосистем”.
В некоторых случаях успевшие пожаловаться избиратели сообщали, что при второй попытке проголосовать все-таки удалось, то есть им помощь не потребовалась.
Порой выясняется, что люди просто не имеют право голосовать, так как их нет в списках избирателей.
В таких случаях Государственная служба по организации выборов советует обращаться в Регистр народонаселения — по телефону 631 6633 или электронной почте abi@rahvastikuregister.ee.