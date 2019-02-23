Ежедневно поступают десятки жалоб от тех, кому не удается проголосовать по интернету



”В первый день некоторым избирателям создала трудности антивирусная программа AVG, не позволявшая голосовать. Но эту проблему удалось решить”, — сказала Delfi пресс-представитель Государственной службы по организации выборов Кристи Кирсберг. „Также мы получали сообщения об ошибках, которые перенаправляли в Государственный департамент инфосистем”.

В некоторых случаях успевшие пожаловаться избиратели сообщали, что при второй попытке проголосовать все-таки удалось, то есть им помощь не потребовалась.

Порой выясняется, что люди просто не имеют право голосовать, так как их нет в списках избирателей.

В таких случаях Государственная служба по организации выборов советует обращаться в Регистр народонаселения — по телефону 631 6633 или электронной почте abi@rahvastikuregister.ee.