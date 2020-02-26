Ездили на каникулах в эпидемиологически опасные страны? Власти просят не отправлять детей в школу

Сегодня Департамент здоровья направил в Министерство образования и науки инструкцию, предназначенную для школ и детских садов, целью которой является снизить риск заражения учащихся и педагогов новым коронавирусом, а также предотвратить его возможное распространение.

"Скоро заканчиваются школьные каникулы — школьники и детсадовцы, которые вместе с родителями совершали поездки, вернутся в школы и детские сады. Среди путешественников найдутся те, что ездил в Китай, Северную Италию, Японию, Сингапур, Южную Корею, Иран, где к сегодняшнему дню выявлено много случаев заболевания коронавирусом", — отмечает департамент.

Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, департамент рекомендует образовательным учреждениям попросить родителей, которые с детьми находились в упомянутых странах, по возможности провести со своими детьми 14 дней дома и следить за своим состоянием здоровья.

"Если в данный период у родителя или ребенка появится жар, кашель или трудности с дыханием, необходимо незамедлительно связяться с семейным врачом и сообщить ему о том, куда была поездка", — сообщил департамент.

Напомним, что сейчас Департамент здоровья ведет переговоры с Больничной кассой о возможности взять больничный тем родителям, чьи дети находились на каникулах в районах, где распространен коронавирус.