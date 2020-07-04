Езда на мотоцикле: что учитывать при выборе экипировки?

1. Безопасность превыше всего



Прежде чем рассматривать различные варианты покупки мотоцикла, разберитесь с защитной экипировкой. Выберите надежный шлем, куртку, брюки, перчатки и ботинки. Вы должны одеваться так, чтобы вас было видно в пробке и чтобы вы не боялись упасть, ведь нужно быть готовым к неожиданностям. В автомобиле люди защищены подушками безопасности и кузовом, а в случае мотоцикла надлежащее оборудование для обеспечения безопасности имеет решающее значение. При выборе оборудования рекомендуется выбирать яркие шлемы и одежду, чтобы вы были заметны другим участникам дорожного движения.

На рынке представлен широкий ассортимент бывших в употреблении курток, перчаток и брюк в хорошем состоянии, однако шлем должен быть на 100% надежным, не бывавшим в авариях, и сидеть на вас, как влитой. Обратите внимание на защиту подбородка.

Шлем должен быть не настолько большим, чтобы вы могли двигать головой внутри него, и не настолько маленьким, чтобы вызывать головную боль. Примерьте шлемы разных производителей и прислушайтесь к рекомендациям специалистов. Также обратите внимание на то, имеет ли шлем защиту от солнца или, если ее нет, выясните, помещаются ли ваши солнцезащитные очки между шлемом и головой таким образом, чтобы это не вызывало дискомфорта.

При выборе куртки не забудьте учесть защиту плеч, локтей и спины. Убедитесь, что на коленях и бедрах брюк также есть защита. Учитывая нашу погоду, одежда обязательно должна быть дышащей и водонепроницаемой. Вы никогда не знаете, в какой момент начнется дождь.

2. Протестируйте разные мотоциклы



Проделайте основательную работу и не спешите. Запаситесь временем, просмотрите разные варианты и подумайте о некоторых аспектах заранее. Собираетесь ли вы кататься в одиночку или со спутником? Собираетесь ли вы ездить по гравийным дорогам за городом или по асфальту? Сможете ли вы купить новый или предпочитаете подержанный мотоцикл? Если вы выбрали последний, рекомендуется следить за пробегом — он должен составлять не более 20 000 км. Мотоцикл должен быть удобным. Поэкспериментируйте с различными байками и убедитесь, что вы наслаждаетесь поездкой, а не испытываете дискомфорт во время езды. Эксперты говорят, что удобство нельзя недооценивать, мотоцикл должен подходить вам, в противном случае он будет простаивать.