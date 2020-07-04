Езда на мотоцикле: что учитывать при выборе экипировки?
Весной на дорогах появляются и те транспортные средства, которые при наступлении осени обычно отправляются на зимние квартиры. Credit24 делится некоторыми советами.
Весной на дорогах появляются и те транспортные средства, которые при наступлении осени обычно отправляются на зимние квартиры. Credit24 делится некоторыми советами.
Прежде чем рассматривать различные варианты покупки мотоцикла, разберитесь с защитной экипировкой. Выберите надежный шлем, куртку, брюки, перчатки и ботинки. Вы должны одеваться так, чтобы вас было видно в пробке и чтобы вы не боялись упасть, ведь нужно быть готовым к неожиданностям. В автомобиле люди защищены подушками безопасности и кузовом, а в случае мотоцикла надлежащее оборудование для обеспечения безопасности имеет решающее значение. При выборе оборудования рекомендуется выбирать яркие шлемы и одежду, чтобы вы были заметны другим участникам дорожного движения.
На рынке представлен широкий ассортимент бывших в употреблении курток, перчаток и брюк в хорошем состоянии, однако шлем должен быть на 100% надежным, не бывавшим в авариях, и сидеть на вас, как влитой. Обратите внимание на защиту подбородка.
Шлем должен быть не настолько большим, чтобы вы могли двигать головой внутри него, и не настолько маленьким, чтобы вызывать головную боль. Примерьте шлемы разных производителей и прислушайтесь к рекомендациям специалистов. Также обратите внимание на то, имеет ли шлем защиту от солнца или, если ее нет, выясните, помещаются ли ваши солнцезащитные очки между шлемом и головой таким образом, чтобы это не вызывало дискомфорта.
При выборе куртки не забудьте учесть защиту плеч, локтей и спины. Убедитесь, что на коленях и бедрах брюк также есть защита. Учитывая нашу погоду, одежда обязательно должна быть дышащей и водонепроницаемой. Вы никогда не знаете, в какой момент начнется дождь.
Проделайте основательную работу и не спешите. Запаситесь временем, просмотрите разные варианты и подумайте о некоторых аспектах заранее. Собираетесь ли вы кататься в одиночку или со спутником? Собираетесь ли вы ездить по гравийным дорогам за городом или по асфальту? Сможете ли вы купить новый или предпочитаете подержанный мотоцикл? Если вы выбрали последний, рекомендуется следить за пробегом — он должен составлять не более 20 000 км. Мотоцикл должен быть удобным. Поэкспериментируйте с различными байками и убедитесь, что вы наслаждаетесь поездкой, а не испытываете дискомфорт во время езды. Эксперты говорят, что удобство нельзя недооценивать, мотоцикл должен подходить вам, в противном случае он будет простаивать.
Приобретая подержанный мотоцикл, вы должны быть на 100% уверены, что технически он в порядке. Также не рекомендуется выбирать байк, на котором раньше выполняли трюки, потому что они разрушают мотор, коробку передач и подвеску. Убедитесь, что двигатель легко запускается и хорошо работает на холостом ходу.
Менеджер по маркетингу Credit24 Анника Парм говорит, что весной люди предпочитают обновлять свой парк двухколесных транспортных средств. ”Мы провели опрос, который показал, что интерес потребителей к мотоциклам по-прежнему высок. Летние поездки по Эстонии на мотоцикле доставляют огромное удовольствие, поэтому для приобретения байков рассматриваются различные варианты финансирования. Из ответов мы узнали, что на покупку мотоцикла уходит в среднем несколько тысяч евро”, — говорит она.
В Эстонии много автошкол, в которых можно научиться ездить на мотоцикле и получить права на управление этим транспортным средством. Учеба для мотоциклистов подразделяется на начальную и дополнительную подготовку для получения категории А. Если первая направлена на людей в возрасте до 17,5 лет, то дополнительное обучение — для тех, кто постарше. Если же вам меньше 23,5 лет и у вас есть водительские права категории B, C или D, вы можете получить категорию A2. Если вам более 23,5 лет и у вас есть водительские права категории B, C или D, вы получите категорию A.
Заинтересовавшись мотоспортом, почитайте интернет-форумы, изучите рекомендации и замечания других пользователей о том, какую автошколу и какого учителя выбрать. Это ваш первый шаг к тому, чтобы получать удовольствие от езды на мотоцикле. Важно, чтобы, оседлав байк, вы получили прекрасные первые впечатления, и чтобы учитель внушал вам чувство безопасности и уверенности. Успехов в учебе!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Футболиста Кокорина не исправила даже тюрьма
Дождались: жесткая реакция Родниной на аварию с Ефремовым
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова