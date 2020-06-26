Евросоюз не откроет 1 июля границы для приезжающих из России

"Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля. И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, перечень стран, который в настоящее время готовится Евросоюзом, будет затем расширяться. "Мы будем пересматривать этот список достаточно регулярно. И, конечно, как только станет понятно, что эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, мы включим ее в перечень. Это в интересах всех сторон, поверьте", — добавил дипломат.

Ранее газета The New York Times проинформировала, что ЕС рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию жителям России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с коронавирусом. Ее журналисты ознакомились с проектами документов, которые находятся на рассмотрении в Брюсселе, перед частичным открытием внешних границ сообщества с 1 июля. По сведениям неназванных официальных лиц, которые приводит издание, в настоящее время в ходе этих дискуссий обсуждаются "два потенциальных списка" стран, откуда будет разрешен въезд в ЕС. Россия, США и Бразилия в их число не входят, однако в оба перечня, к примеру, включены Вьетнам, Китай, Куба и Уганда.

Ранее Еврокомиссия призвала все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня. Кроме того, она рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля. При этом, согласно нормам сообщества, все юридические решения о порядке пересечения границ принимают не институты Евросоюза, а правительства входящих в него государств.