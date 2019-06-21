Европейский совет продолжит обсуждение распределения руководящих постов в ЕС 30 июня

Европейский совет договорился о том, что над достижением климатической нейтральности будут работать в соответствии с Парижским соглашением. ”Достижение климатической нейтральности — очень важная цель для нашего общего будущего с учетом наиболее оптимальных средств достижения и покрытия сопутствующих расходов. Это решение должно обеспечить конкурентоспособность Европы и вместе с тем быть справедливым и социально сбалансированным”, — сказал Ратас. ”Такая же работа идет сейчас и в Эстонии, где в Министерстве окружающей среды к осени будут готовы анализ и предложения по переходу к климатически нейтральной экономике”, — сказал премьер-министр. Европейский совет вернется к обсуждению этой темы еще в этом году.

Говоря о новой стратегической программе действий ЕС, премьер-министр Ратас подчеркнул важность широкого подхода к обеспечению безопасности, развития внутреннего рынка и открытой экономики, трансатлантического сотрудничества, активной политики партнерства с соседями и тесного сотрудничества со странами ”Программы Восточного партнерства”. ”В ближайшие годы мы должны сосредоточиться на важных для населения наших стран темах. Также важно сохранить единство Европейского союза”, — сказал Ратас.

Главы государств и правительств хотят к концу года достигнуть соглашения о следующем долгосрочном бюджете ЕС. ”Нашим гражданам — ученым, студентам, сельхозпроизводителям, предпринимателям и многим другим — важно, чтобы будущий бюджет был согласован до 2021 года, чтобы можно было своевременно начать претворение в жизнь поставленных на следующие пять лет целей”, — сказал премьер-министр.

Во время обсуждения внешней политики ЕС лидеры стран-членов затронули темы Восточного партнерства, актуальные вопросы, связанные с Украиной, а также отношения с другими соседями. По случаю 10-й годовщины Восточного партнерства Европейский совет подчеркнул важность стратегического сотрудничества с восточными соседями, а также счел необходимым дальнейшее развитие стратегического сотрудничества с Африкой.

Руководители ЕС одобрили продление санкций в отношении России на следующие полгода. ”До тех пор, пока Россия не начнет полностью выполнять Минские соглашения и продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, отношения России и Европейского союза не могут измениться и санкции должны быть сохранены”, — сказал Ратас.

Европейский совет повторил свой призыв к России незамедлительно освободить арестованных украинских моряков и корабли. Также руководители государств и правительств выразили озабоченность решением России начать в упрощенном порядке выдавать паспорта в Донецком и Луганском регионах и заявили о готовности взвесить дополнительные возможности отреагировать на этот шаг. Лидеры государств подтвердили полную поддержку усилиям по привлечению к ответственности виновных в катастрофе самолета MH17.

Руководители стран ЕС подтвердили приверженность борьбе с дезинформацией, гибридными и киберугрозами и укреплению резилентности институтов ЕС.