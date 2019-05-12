Европейский министр, который хочет сохранить свою страну белой. О Мартине Хельме написало и издание Bloomberg

Bloomberg пишет, что Хельме желает сохранить в Эстонии чистоту расы и использует жесты, которые используют сторонники теории превосходства белой расы. Он входит в выступающую против миграции партию EKRE, которая на парламентских выборах в марте набрала 18% голосов. Издание отмечает, что расположившаяся у границ России Эстония — самый свежий пример страны, где придерживающиеся антимиграционной риторики полулисты пробились во власть.

Издание пишет, что 43-летний Мартин Хельме во время принятия присяги в апреле этого года использовал жест, который приписывают сторонникам теории превосходства белой расы и который использовал террорист, убивший в Новой Зеландии 50 человек. ”Как и его отец, лидер EKRE Март Хельме, он хочет, чтобы в Эстонии не было никаких других национальностей”.

”В моих глазах Мартин Хельме — опасный фанатик в этой семье. Он интеллигентный, и работает в этом направлении очень давно. Он действительно верит в те принципы, которые выражает”, — приводит издание слова эксперта по праворадикализму Университета Торонто Андреса Касекампа.

Сам Хельме прокомментировал, что люди слишком легко навешивают ярлыки. ”Каждый человек имеет право на свое мнение и я всегда стою за свои личностные права”, — написал изданию Хельме.