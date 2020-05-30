"Европейский" доход Керсти Кальюлайд опять превысил ее президентскую зарплату

Таким образом, за год доход президента составил более 192 000 евро в год, то есть в среднем около 16 000 евро в месяц.

В то же время доходы президента от счетной палаты значительно снизились по сравнению с 2018 годом, когда она получила пособие в размере 140 630,58 евро.

Согласно правилам Европейской счетной палаты, ее бывшие члены имеют право на так называемое переходное пособие, которое должно обеспечить им финансовую подушку в течение определенного периода времени.

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