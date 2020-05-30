"Европейский" доход Керсти Кальюлайд опять превысил ее президентскую зарплату
Согласно декларации об экономических интересах, в прошлом году доход президента Керсти Кальюлайд, полученный в Эстонии, составил почти 85 500 евро. Однако помимо этого она получила еще и 107 048,62 евро как бывший член Европейской счетной палаты, пишет dv.ee.
«Лосиный тест» поставил под вопрос безопасность Skoda Octavia
Всё время плакала от боли: в Ингушетии судят детского гинеколога
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов