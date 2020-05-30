"Европейский" доход Керсти Кальюлайд опять превысил ее президентскую зарплату(3)
Согласно декларации об экономических интересах, в прошлом году доход президента Керсти Кальюлайд, полученный в Эстонии, составил почти 85 500 евро. Однако помимо этого она получила еще и 107 048,62 евро как бывший член Европейской счетной палаты, пишет dv.ee.
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