"Европейские политики вынуждены обращаться к своему, как принято нас там называть, заклятому врагу за помощью". Как Скабеева представила Кылварта в эфире телеканала "Россия"

- Европе катастрофически не хватает вакцины, той, что есть — колоть опасно, — "плавно" подвела к интервью с Михаилом Кылвартом ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. — Америка делиться своей вакциной не будет, и европейские политики вынуждены обращаться к своему, как принято нас там называть, заклятому врагу за помощью. К официальной Москве, Путину и России. Такие призывы звучат не только из уст условно дружеских нам Венгрии и Италии, а аж из Прибалтики.

После этих слов на экране появилось видео выступления таллиннского градоначальника.

- Сейчас мы знаем, что вакцины не хватает оперативно и ее может не хватать и в будущем. Поэтому как многие европейские страны кроме общего заказа Европейского союза сейчас занимаются организацией прямых поставок в том числе из третьих стран. У нас здесь много заявлялось о том, что вакцинация и вакцины — это не политическая тема, поэтому самое время перейти от слов к делу и при необходимости вести переговоры в том числе и с нашим соседом, с Россией, есть и другие варианты, есть Китай, ожидаются еще новые вакцины. Необходимо заниматься этим сейчас, как это делают другие страны, потому что когда возникнет необходимость, может оказаться, что мы уже далеко в конце очереди или опять же уйдет слишком много времени, как это происходит сейчас, — заявил Михаил Кылварт.

Далее ведущие пообщались с Михаилом Кылвартом в прямом эфире.

- Прямо скажем, чего уж там, политически рискованное заявление вы сделали — обратиться напрямую к России, — прокомментировал слова мэра Таллинна ведущий программы Евгений Попов. — Почему вы это обращение сделали?

- Муниципальные власти не могут обратиться напрямую даже к соседней стране, это может сделать только правительство нашей страны. Но я, будучи руководителем крупнейшего самоуправления, считаю своей обязанностью указать на сложившуюся ситуацию и, прежде всего, на перспективу, которая может нас ожидать. В нашей стране, как и во всех других странах, есть понимание того, что для борьбы с пандемией…

На этих словах связь временно прервалась, и мэру Таллинна не удалось завершить свою мысль. После возобновления связи в дело вступила Скабеева с вопросом: "Вам от президента не звонили? Не критиковали? Мы же прекрасно понимаем, что российско-эстонские отношения не самые радужные".