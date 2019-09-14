Европейская неделя подвижности стартует в Таллинне велосипедными соревнованиями

Длящиеся три недели соревнования совпадают с Европейской неделей подвижности и Европейской спортивной неделей и завершатся 6 октября. Подробная информация здесь.

Цель соревнований — выработать социальную привычку к езде на велосипеде и увеличить число пользующихся для передвижения велосипедами европейцев. Для этого создано мобильное приложение "BikePrints", которое позволяет вести учет своих поездок и соревноваться по количеству наезженных за три недели километров с участниками в других городах Европы. Ездить можно в одиночку, парами, группами. За проезд начисляются очки, на основе которых распределяются призы.

Соревнования проводятся в три этапа. Одиночные заезды — с 16 по 22 сентября. Парные — с 23 по 29 октября. Очки начисляются двух видов — за пройденный обоими, но можно в разное время, маршрут (1 км — 2 очка) и за совместныый проезд (1 км — 3 очка). Групповой проезд — с 30 сентября по 6 октября. Группа создается из четырех человек. И тут существуют два вида бонусных очков: если не в одно и то же время один маршрут проезжают не менее двух членов группы (1 км — 2 очка) и за совместный групповой проезд (1 км — 3 очка).

Среди таллинских участников разыгрываются 30 призов — в конце каждого этапа по 10 призов. Лучшим в Европе Еврокомиссия подарит семь велосипедов.