Европарламент одобрил реформу авторского права в ЕС

Депутаты Европарламента, во вторник, 26 марта, одобрили реформу авторского права в Евросоюзе. За ее принятие высказались 348 парламентариев, против выступили 274 человека, еще 36 воздержались. Теперь новые правила должны утвердить сами страны, входящие в состав ЕС.

По мнению противников реформы, она приведет к существенному ограничению свободы интернета. Беспокойство критиков вызывают, в частности, статьи 11 и 13, которая в итоговом варианте документа стала 17-й. Первая обязывает агрегаторы или социальные сети платить СМИ за повторное использование их материалов, а вторая предусматривает ужесточение обязательств по авторским правам для коммерческих платформ — таких как Youtube, Instagram и GitHub.

Еврокомиссия предложила ввести новые правила еще в 2016 году. Их целью Брюссель называл адаптацию закона об авторском праве к новой цифровой реальности, а также необходимость справедливой оплаты труда авторов и правообладателей.

Протесты и забастовка немецкой "Википедии"