Европарламент одобрил кандидатуру Кадри Симсон на пост еврокомиссара

Сегодня в комитете Европарламента по энергетике и промышленности состоялись слушания Кадри Симсон, после которых была вероятность, что Симсон должна будет дополнительно ответить на письменные вопросы евродепутатов, потому что ее выступление не было достаточно убедительным и его посчитали поверхностным и неуверенным.

Вечером все-таки поступила новость, что кандидатуру Симсон одобрили, что означает, что на дополнительные вопросы Симсон отвечать не придется.

Учитывая сделанные комитетами Европарламента рекомендации, конференция председателей парламента 17 октября решит, получил ли парламент в ходе открытых слушаний достаточно информации о кандидатах, чтобы объявить процесс слушаний завершенным. Если процесс слушаний объявят завершенным, пленум Европарламента 23 октября проголосует за назначение Еврокомиссии на должность.