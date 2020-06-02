Еврокомиссия недовольна: вступление в силу уже принятых поправок в Закон о табаке подвисло в воздухе

Составленный Министерством социальных дел проект депутаты дополнили двумя пунктами - разрешили ментоловую добавку в жидкость для электронных сигарет и позволили продавать в Эстонии устройства для нагревания табака.

"О законопроектах, меняющих какие-то технические нормы, положено информировать Европейскую комиссию и входящие в Евросоюз государства. Если в течение трех месяцев никто из них не выступает с возражениями, закон можно принимать", - рассказала заведующая службой безопасности изделий Министерства экономики и коммуникаций Теа Пальм.

Министерство социальных дел отправило уведомление в Брюссель в середине апреля, но Рийгикогу не стал ждать три месяца, и 4 мая закон был одобрен.

"Наверняка, мы в парламенте будем ещё обсуждать эту проблему, свою оценку должны дать Министерство юстиции и канцлер юстиции. Но, по нашему пониманию, закон принят, президент его провозгласила и он должен действовать", - пояснил председатель социальной комиссии Рийгикогу (Центристская партия) Тынис Мёльдер, по мнению которого в данном случае Минсоцдел вообще не должен был посылать официальное уведомление в Брюссель, достаточно было сообщить о том, что Эстония перенимает европейскую директиву о табаке.

Таким образом, закон есть, но Еврокомиссия его не признает и может в любой момент оспорить в суде - такой юридический казус в практике Рийгикогу случился впервые.

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