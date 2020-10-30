Еврокомиссия начала производство против Эстонии в связи с разжиганием ненависти

Еврокомиссия упрекает Эстонию в том, что она не интегрировала в свое национальное законодательство меры по борьбе с расизмом и ксенофобией при помощи уголовного права, предусмотренные соответствующим рамочным решением Совета ЕС 2008 года- в частности, по оценке Еврокомиссии, Эстония не ввела уголовную ответственность за конкретные формы разжигания ненависти, такие как публичные оправдания, отрицание или резкое принижение значения международных преступлений и Холокоста, совершаемые с целью призвать к насилию или разжечь ненависть.

Кроме того, Эстония не ввела уголовную ответственность за публичные призывы к насилию или разжигание ненависти, направленные на отдельные группы, и не предусмотрела адекватные наказания за таких действия.

Наконец, уголовный кодекс Эстонии не обеспечивает учет расистских и ксенофобных мотивов при совершении преступлений в качестве отягчающих обстоятельств.

У Эстонии есть два месяца, чтобы предоставить ответ на замечания Еврокомиссии, в противном случае Еврокомиссия может принять решение о направлении мотивированного заключения.

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