10.09.2019, 13:26

Еврокомиссар по энергетике: Кадри Симсон все же получила желаемую должность

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rus.delfi.ee
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Ursula von der Leyen ja Kadri Simson
Ursula von der Leyen ja Kadri SimsonFoto: Jaan Männik

Несмотря на слухи и информацию издания Politico, Кадри Симсон все же получила пост еврокомиссара по энергетике.

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