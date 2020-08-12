12.08.2020, 20:57

Еврокомиссар Кадри Симсон: санкции США против "Северного потока" нарушают международное право

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Kadri Simsoni kuulamine
Kadri SimsonFoto: Ilmar Saabas

По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, угроза США ввести новые санкции против европейских компаний, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2", является нарушением международного права, пишет rus.err.

Об этом эстонский еврокомиссар сообщила немецкому деловому изданию Handelsblatt.

Симсон отметила, что Европейский союз не признает принимаемые третьими странами ограничительные меры в отношении европейских компаний, если последние соблюдают законы Евросоюза, а Европа сама определяет собственную энергетическую политику.

"Вся деятельность, которая соответствует законам ЕС и международному праву, и которую ведут европейские предприятия, законна. Поэтому введение санкций на эту деятельность является cомнительным", — сказала она.

”Северный поток — 2” — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Представляет собой расширение газопровода ”Северный поток”. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

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