Евроджекпот в 660 000 евро выиграла жительница Пярнумаа, которая потеряла работу из-за коронакризиса

По словам победительницы, это их общая победа с мужем: она купила билет в интернете, но выигрышные номера назвал муж. Они играли с теме же номерами четыре недели подряд перед тем, как получили крупный выигрыш.
Женщина говорит, что у нее есть свои номера, с которыми она уже 15 лет играет в Vikinglotto, но раньше получала только небольшие выигрыши. Последние пару лет она играла в лотерею каждую неделю, веря в то, что однажды это принесет ей победу.
Так как женщина недавно потеряла из-за кризиса работу, а муж также был безработный, то деньги им сейчас очень помогут — без них перспективы на будущее были бы мрачными. Выигрыш не только обрадовал, но и избавил пару от стресса.
Конкретных планов насчет выигрыша у семейной пары пока нет. Возможно, что они обновят свое жилище, а победительница обязательно хочет поехать в общее путешествие с семьями своих взрослых детей, когда это станет возможным. У семьи есть уже внуки, поэтому деньги есть куда вложить, считает женщина.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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