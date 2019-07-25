Евроакадемия лишится права на ведение образовательной деятельности

Евроакадемия утратит право на ведение образовательной деятельности с 31 августа 2020 года. Большая часть нынешних студентов сможет закончить вуз в новом учебном году.

На данный момент в Евроакадемии обучается 280 студентов, из них 46 учится на первом курсе. Для первокурсников, которые не успеют закончить обучение к концу следующего учебного года, Евроакадемия в сотрудничестве с министерством найдет возможность для продолжения обучения в ином вузе или организует обучение по ускоренному графику, чтобы позволить им все же завершить учебу.

В августе прошлого года совет по оцениванию Эстонского агентства по качеству высшего образования (EKKA) принял решение отказать Евроакадемии в аккредитации. После этого министерство начало процесс проведения государственного надзора для сбора дополнительной информации.

Одобренное сегодня правительством приложение к Стандарту высшего образования изменятся права на ведение образовательной деятельности и в связи с реорганизацией двух высших учебных заведений. Начиная с 1 сентября 2019 года Таллиннской высшей технической школе будут переданы права на ведение образовательной деятельности, ранее принадлежавшие Ляэне-Вируской прикладной высшей школе, на проведение обучения по учебным программам в сфере менеджмента и управления, а также социальных услуг.

В связи с переименованием Объединенных учебных заведений Сил обороны в законопроекте название этого вуза будет заменено на Академию Сил обороны.