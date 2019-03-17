Еврейская община Эстонии обеспокоена возможным приходом к власти EKRE

Еврейская община Эстонии с тревогой наблюдает за коалиционными переговорами и обеспокоена возможным приходом к власти партии EKRE. Многие высказывания этой партии враждебны по отношению к национальным меньшинствам и направлены на разделение общества на своих и чужих. Это не может не вызывать глубокой обеспокоенности и сожаления.



Для Еврейской общины важны принципы международного права и европейские ценности, в том числе, право всех народов на самоопределение и сохранение культурного многообразия в нашем государстве. Мы осуждаем любые проявления антисемитизма, расизма, ксенофобии или другой дискриминации.



Инцидент 16 марта с оскорблениями главного раввина Эстонии Шмуэля Кота на улице нашей столицы — это сигнал всем нам, нашему обществу. Считаем подобные проявления недопустимыми и невозможными. Мы обратились в правоохранительные органы для расследования этого инцидента, а таккже обратились в МУПО за комментариями.



Уастие в коалиционных переговорах партии EKRE и возможное вхождение ее в правительство пробуждает самые темные силы общества и провоцирует инциденты подобные проишедшему с раввином.



В ближайшие дни мы проведем внеочередной совет общины, на котором выработаем план дальнейших действий нашей организации.