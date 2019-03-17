"Евреев в печь! Хайль Гитлер!" Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице

О случившемся он рассказал своему знакомому, который и поделился информацией в Facebook.

”16 марта главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице по дороге в синагогу, куда он направлялся вместе с детьми на шаббатную службу. На улице к нему и его детям приблизился говорящий по-эстонски мужчина, который стал выкрикивать оскорбления: "Евреев в печь! Хайль Гитлер!", приправляя это нецензурными выражениями”, — сказано в публикации.

”Поблизости находился патруль МУПО, к которому раввин обратился за помощью и с просьбой предпринять что-либо, так как была опасность, что хулиган предпримет физическую атаку. Увы, патруль полностью проигнорировал просьбу. К счастью, в это раз нападавший ограничился словесными оскорблениями и не преследовал раввина с детьми, которому удалось отвязаться от него. Это первый подобного рода инцидент за все время пребывания раввина в Эстонии”, — рассказал Генадий Грамберг.

Delfi не удалось связаться со Шмуэлем Котом, но ситуацию прокомментровал глава Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт. По его словам, сейчас полиций собирает дополнительную информацию. Полиция начала расследование по статье о разжигании розни.

”В Эстонской республике у каждого человека есть право чувствовать себя безопасно. В дополнение к физическим атакам, полиция серьезно относится и к словесным оскорблениям, и к случаям разжигания розни. В данном случае пытаемся как можно быстрее выяснить, что случилось”, — сказал Саарнийт.