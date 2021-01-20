Евгения Чирикова: Навальный в свое время поддержал меня, теперь мы в Таллинне должны поддержать его

- События, которые произошли в России в связи с арестом Алексея Навального я воспринимаю как свою личную боль, Алексей — мой хороший друг, мы вместе с ним были в координационном совете оппозиции, — призналась Чирикова. — Как только я увидела новость о том, что будет эта акция, я решила приложить максимум усилий, чтобы это была международная акция. В этот же день в 14.00 в Берлине активисты выйдут. В Америке, во Франции, в Чехии. Скорее всего в Москве не дадут согласования, просто в свободных странах такая акция солидарности — наш долг. Это не первая акция в поддержку политических заключенных. Я помню, как мы проводили акции в поддержку Эльдара Дадина, которого посадили по статье ”о свободе демонстраций”, Олега Сенцова, Евгения Ретишко, который был посажен за то, что ”раскрыл тайну”, как заповедные земли России отходят губернатору Ткачеву, президенту Путину, патриарху Кириллу. Сейчас эти заключенные на свободе, и, надеюсь, Алексей тоже там вскоре окажется.

- Есть определенный символизм, что Алексея Навального судили в Химках, — добавляет она. — Это ОВД, где произошел так называемый суд по вызову, полиция ”отжала” у детей. Это раньше был детский сад. Места для меня родные, я сама оттуда. В свое время мы отстаивали Химкинский лес (затяжной конфликт вокруг вырубки леса в Подмосковье в 2007-12 годах — прим. RusDelfi), потом я баллотировалась на пост мэра Химок, и Алексей меня очень поддержал. Сейчас с ним случилась беда, и очень важно его поддержать.

- Сколько человек ожидается на акции?

- Сейчас очень сложная ситуация в связи с пандемией коронавируса, поэтому я буду рада каждому пришедшему.

17 января Алексей Навальный вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления, в Россию. В аэропорту Шереметьево он был задержан, на следующий день в Химкинском ОВД состоялся выездной суд, арестовавший Навального на 30 суток, после чего оппозиционер был помещен в СИЗО "Матросской тишины". Когда Навальный был арестован, Фонд Борьбы с коррупцией опубликовал видео, в котором рассказал о дворце Владимира Путина, расположенном на юге России. В субботу в России и других странах пройдут акции в поддержку Алексея Навального. Подробности о субботней акции в Таллинне — ЗДЕСЬ.