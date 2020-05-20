Евгений Осиновский: законопроект социал-демократов даст людям реальное, а не фейковое гражданство

Законопроект социал-демократов должен исправить серьезный законодательный брак правящей коалиции. 17 февраля вступили в силу изменения в Законе о гражданстве, предоставляющие детям не реальное, а мнимое гражданство.

”Инициированные правительством поправки, которые якобы предлагают живущим в Эстонии детям возможность стать гражданами без сдачи экзамена, действуют уже более трех месяцев. За это время было подано 9 ходатайств — два гражданами Украины и семь — гражданами России. Но поскольку детям граждан России, которых среди граждан третьих стран — подавляющее большинство, правительство Эстонии предоставляет лишь мнимое гражданство, то реально на основании вступивших в силу изменений гражданство получили лишь двое детей”, — отметил Евгений Осиновский.

По его словам, социал-демократы еще с осени постоянно говорили о том, что предложенное центристами, EKRE и Isamaa решение является лишь издевкой над людьми, поскольку содержит несправедливые и невыполнимые условия. К сожалению, правительство не прислушалось и все равно узаконило статус фальшивого гражданства.

Законопроект социал-демократов направлен на отказ от абсурдного периода ожидания 18-летия. Дети граждан России имеют право стать гражданами Эстонии только после того, как они представят справку об освобождении их от российского гражданства. Но поскольку законодательство Российской Федерации не позволяет освобождать детей от гражданства, то такую справку невозможно получить до достижения ребенком совершеннолетия.

”Центристская партия то и дело говорит о вступившем в силу законопроекте правительства как о большом шаге навстречу русскоязычным избирателям. На самом же деле национал-консерваторы просто использовали центристов для того, чтобы вновь всласть поиздеваться над русскоязычными людьми, подсунув статус фальшивого гражданства вместо реального решения проблемы безгражданства”, — подчеркнул Евгений Осиновский.