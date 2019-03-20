Евгений Осиновский — Яне Тоом: красивый спектакль

О какой красной кнопке говорит Яна? В конторе Центристской партии одна красная кнопка действительно имеется (фото добавлено). К сожалению, я не уверен, что ее нажатие может изменить настрой Юри Ратаса касательно создания коалиции с EKRE (хотя, кто его знает).

Однако у всех четырех вышеупомянутых лиц, а также еще у троих их коллег есть своя красная кнопка. Они должны принять доверенный им избирателями мандат депутата Рийгикогу и нажать на красную кнопку во время голосования по предоставлению Юри Ратасу полномочий для создания коалиции с EKRE.

Дорогие коллеги! Демонстрация хребта в телеэфире и на партийном собрании заслуживает аплодисментов от всех тех, кто не поддерживает вхождение EKRE в правительство, но ничего не меняет для Эстонии. Поэтому выполните данное своему избирателю обещание. Не стоит разводить руками — мол, мы в меньшинстве в своей партии, — в Рийгикогу у вас есть реальная возможность не дать этому правительству вступить в должность. И если вы не воспользуетесь этой возможностью, предпочтя скрыться в кабинетах горсобрания либо в безопасной крепости на Люксембургской площади в Брюсселе, то не лицемерьте, а скажите прямо, что смелости (или желания) не хватает. И в квартирных товариществах можете тоже остаться".