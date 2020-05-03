Евгений Осиновский: в младших классах я чувствовал себя чужаком, русским мальчиком в эстонской школе

Какое животное добилось бы в политике наибольшего успеха?

Конечно же, свинья! Это животное, как известно, очень интеллигентное и отзывчивое.

Какое политическое событие после поющей революции произвело на вас наибольшее впечатление?

Брексит, который показал, как на обоях в итоге оказываются и мозги самих популистов, решивших сыграть в русскую рулетку с людскими страхами.

Ваше первое воспоминание о политике?

Директора Тапаского депо, признанного специалиста, уволили, и на его место назначили нового, из Таллинна, который не знал о железной дороге ровным счетом ничего. Но он был эстонцем и говорил на государственном языке. Конечно, ремонту подвижного состава от этого пользы было мало, но месседж был понятен: в стране новый хозяин, и вы теперь — меньшинство.

Когда и почему вы плакали из-за политики?

Из-за политики — никогда. А вот из-за семьи по причине политики — приходилось.

Есть ли у вас какое-либо убеждение, идущее вразрез с политкорректностью?

Удивительно большая часть избирателей — полные недотёпы.

Когда вы впервые почувствовали себя влиятельным?

Когда я в качестве оппозиционного депутата решил защитить девочку из Кохтла-Ярве Кристину, у которой департамент полиции и погранохраны хотел несправедливо забрать гражданство Эстонии. Министерство внутренних дел тогда возглавлял Кен-Марти Вахер, и издеваться над русскими было для него делом чести. Длительный процесс в итоге завершился тем, что девочка осталась гражданкой Эстонии. И сотни других детей тоже.

А когда вы чувствовали себя бессильным?

В 2013 году, когда баллотировался на пост мэра Нарвы. Последний месяц наша кампания была такой энергичной, что многим стало казаться, что мы сможем-таки лишить прогнившую Центристскую партию большинства. Я поддерживал эти настроения своей сверхактивностью, но на самом деле знал, что для победы нам были нужны еще недели две и 20 000 евро. Мы получили целую треть голосов, но изменений так и не произошло. Их там нет до сих пор. Кстати, это стало для Катри Райк первым опытом участия в выборах.

Если бы через год должен был наступить конец света, чем бы вы занимались всё это время?

Скорее всего, я бы в это не поверил и сочувствовал тем, кто в ожидании конца света занимаются глупостями.